본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

국가유산 수리 업계 옥죄던 '인력 규제' 풀린다

이종길기자

입력2026.01.14 09:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청, 20일부터 개정 시행령 발효
충원 기한 1개월에서 2개월로 연장

국가유산 수리 업계 옥죄던 '인력 규제' 풀린다
AD
원본보기 아이콘

영세한 국가유산 수리업체의 발목을 잡던 기술 인력 충원 규제가 대폭 완화된다. 전문 인력을 제때 구하지 못해 문을 닫아야 했던 업계가 한숨 돌릴 전망이다.


국가유산청은 국가유산 수리업체의 기술 능력 충원 기한을 현행 1개월에서 2개월로 늘리는 '국가유산수리법 시행령' 개정안을 오는 20일부터 시행한다고 14일 밝혔다.

현장의 열악한 현실을 반영한 조치다. 국가유산 수리 시장은 타 건설 업종보다 규모가 작고, 기술자·기능자의 지역별 편차가 심해 인력 수급 불균형이 만성적이다. 그런데도 기존 법령은 결원 발생 시 30일 이내에 충원하도록 강제했다.


업계는 건설·정보통신 공사업의 충원 기한이 50일인 점을 들어 지나치게 가혹한 규제라고 지적해왔다. 실제로 짧은 충원 기한은 업체들의 생존을 위협했다. 국가유산청 분석 결과, 최근 5년간 관할 지자체가 내린 영업정지 처분 136건 중 약 76%(103건)는 기술 인력이나 자본금 등 등록요건 미비로 발생했다.


국가유산청 관계자는 "이번 규제 합리화로 수리업체들이 안정적인 운영 기반을 다질 수 있을 것"이라며 "경영 여건 개선은 곧 국가유산 수리 품질 제고로 이어진다"고 강조했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기