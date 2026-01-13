본문 바로가기
[속보] 특검, '내란 중요임무 종사' 김용현 전 국방장관에 무기징역 구형

염다연기자

입력2026.01.13 21:47

연합뉴스

연합뉴스

[속보] 특검, '내란 중요임무 종사' 김용현 전 국방장관에 무기징역 구형





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
