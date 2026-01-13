'과거사 실무협의·대북 정책 공조' 끌어낸 한일 정상…환담서 '케데헌·BTS' 드럼 합주

日 '나라현'서 '한일 정상회담

소인수·확대회담 등 88분 간 만나 의제 논의

'조세이 탄광' 한일 희생자 유해 'DNA 감정' 공동 추진

한반도 비핵화·대북정책 긴밀 공조하기로…李 "한중일 소통·협력 강조"

AI 등 경제협력 확대…스캠 범죄 공동대응 강화

환담서 깜짝 '드럼 합주'…李 "오늘 평생의 로망 이뤘다"

일본을 방문 중인 이재명 대통령이 다카이치 시나에 총리와 정상회담을 갖고 "양국이 '조세이(朝鮮人) 탄광' 수몰 사고로 숨진 한·일 희생자 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 하고 구체적인 사항에 대해 당국 간 실무 협의를 진행하기로 했다"고 밝혔다. 또한 이 대통령은 한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 소통·협력할 필요가 있다는 점을 강조하는 한편, 대북정책에 있어 긴밀한 공조를 이어가기로 했다고 전했다.

이 대통령은 13일 일본 나라(奈良)현에서 다카이치 시나에 총리와 정상회담을 한 뒤 공동언론발표를 통해 이같이 발표했다. 그러면서 이 대통령은 "이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄낼 수 있어 뜻깊게 생각한다"고 덧붙였다. 갈등이 큰 과거사 전반을 일괄 타결하기보다 인도주의 차원에서 당장 가능한 사안부터 성과를 쌓겠다는 접근으로 읽힌다.

조세이 탄광은 태평양 전쟁 당시 130여명의 조선인 노동자들이 강제 징용된 해저 탄광으로 1942년 탄광이 무너지며 일본인을 포함해 183명의 한국인과 일본인이 수몰된 장소다. 80여년이 지난 지난해 8월에서야 처음으로 유해가 발견됐다.

중일 관계가 악화일로인 가운데 이 대통령은 한·일 협력의 외연을 '한·중·일 소통'으로 확장하자는 점도 강조했다. 한반도 현안에 대해서는 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인하고 대북정책에 있어 긴밀한 공조를 이어가기로 했다고 전했다.

이 대통령은 "양국은 지역·글로벌 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환하고, 급변하는 국제정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한·일·한미일 협력의 중요성에 뜻을 함께했다"며 "동북아에서 한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력할 필요가 있다고 강조했다"고 설명했다.

경제안보·AI 협력, 스캠 범죄 공조 강화하기로…인적 교류 확대도 제안

양국은 그간 정착시킨 셔틀 외교의 토대 위에서 경제 분야와 초국가 범죄 대응에서도 협력과 공조를 강화하자는 데 뜻을 모았다. 이 대통령은 "교역 중심의 협력을 넘어 경제안보·과학기술·국제규범을 함께 만들어가기 위한 포괄적 협력이 필요하다는 데 공감했다"며 이를 위한 관계 당국 간 논의를 개시하기로 했다고 밝혔다. 특히 이 대통령은 "인공지능(AI), 지식재산 보호 등 분야의 협력을 심화하기 위한 실무협의도 이어가기로 했다"고 덧붙였다.

사회 분야에선 지난해 출범한 '한일 공통 사회문제 협의체'에서 저출생·고령화, 국토 균형성장, 농업·방재, 자살 예방 등 의제를 논의해 온 점을 평가하며 "지방 성장 등 공통 과제 해결을 위한 구체적 성과를 도출해 나가자"고 했다. 스캠 범죄 등 초국가 범죄 대응과 관련해서는 "우리 경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했고, 공조를 제도적으로 뒷받침할 합의문도 채택하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 인적 교류 확대도 제안했다. 그는 "인적 교류 1200만 명 시대에 미래세대 간 상호 이해 증진이 미래지향적 한·일 관계의 근간"이라며 출입국 간소화, 수학여행 장려와 함께 "현재 IT 분야에 한정된 '기술자격 상호인정'을 다른 분야로 확대하는 방안"을 제안했다고 밝혔다.

한일 정상, 환담서 깜짝 케데헌·BTS 음악 '드럼 합주'…이 대통령 "오늘 평생의 로망 이뤘다"

이 대통령 취임 후 다섯 번째이자, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후로는 두 번째로 갖는 이날 한일 정상회담은 소인수회담 20분, 확대회담 68분 등 총 88분 동안 진행됐다. 소인수회담, 확대회담 일정을 소화하고 공동언론발표를 마친 이 대통령과 다카이치 총리는 '1대1 환담'과 만찬으로 이어지는 남은 일정을 함께했다.

환담 과정에서 일본 측은 사전에 공개되지 않았던 깜짝 이벤트를 마련하기도 했다. 양 정상은 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 함께 착용하고, 일본의 대표적인 악기 브랜드인 '펄' 드럼 앞에 나란히 앉아 즉석 드럼 합주를 선보인 것. 이번 이벤트는 양 정상 간의 호흡과 친밀감을 상징적으로 보여주기 위해 일본 측이 특별히 준비한 프로그램으로 양 정상이 케이팝 데몬 헌터스의 '골든'과 BTS의 '다이너마이트'를 함께 연주하며 환담을 특별한 문화 교류의 장으로 만들었다는 게 청와대 설명이다.

김남준 청와대 대변인은 "이 자리에서 이 대통령은 '오늘 평생의 로망을 이뤘다. 어릴 적부터 드럼을 치는 것이 소원이었다'고 소감을 밝혔으며, 다카이치 총리는 이 대통령에게 즉석에서 드럼 연주 방법을 직접 설명하며 합주를 이끌었다"고 전했다. 이 자리에서 다카이치 총리는 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물했고, 양 정상은 각각 스틱에 서명해 서로 교환했다고 한다. 이날 착용한 유니폼에는 각국 국기와 정상의 영문 성함이 새겨져, 예기치 못한 이벤트 속에서도 한일 정상 간 우정과 상호 존중의 의미를 더했다고 김 대변인은 덧붙였다.

한편 이번 방문에서는 무엇보다 일본 측의 극진한 환대가 돋보였다고 청와대는 밝혔다. 김 대변인은 "이 대통령이 오사카에 도착해 나라현에 이르기까지 일본 측은 최고 수준의 경호를 제공했다"며 "나라현의 숙소에 도착한 직후, 당초 예정과 달리 다카이치 총리가 직접 숙소 앞에서 이 대통령을 깜짝 영접했고, 이 대통령은 '대한민국 국민들도 총리님이 써주시는 세심한 마음에 감사해 할 것'이라며 깊은 사의를 표했다"고 전했다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>