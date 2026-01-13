"기아, 러시아서 상표권 등록…2034년까지"

러시아 시장에서 철수한 한국 자동차 제조사 기아가 러시아에 상표권 2건을 등록한 것으로 확인됐다고 러시아 매체들이 13일(현지시간) 보도했다.

리아노보스티 통신은 러시아연방지식재산서비스(로스파텐트)가 기아가 신청한 상표권 2건을 이달 등록했다고 전했다. 상표권은 2034년까지 유효하다.

통신은 로스파텐트 데이터베이스를 분석한 결과 기아가 작년 8월과 10월 로고 형태 상표권 2건 등록을 신청했다. 승인을 받음에 따라 러시아에서 이 상표로 승용차와 보트를 판매하고 데이터 전송도 수행할 수 있게 됐다고 설명했다.

타스 통신은 기아가 지난해 러시아에서 총 36건의 상표권을 등록했다고 보도했다.

러시아에서는 2022년 2월 우크라이나 '특별군사작전' 이후 철수한 해외 브랜드들이 상표권을 등록했다는 보도가 꾸준히 나온다. 이는 우크라이나 평화 회복 후 러시아 시장 재진출 가능성을 남겨두는 것으로 해석된다.

작년 말에는 현대자동차와 삼성전자가 러시아에 상표권을 등록했다는 현지 보도가 나왔다.

또한 리아노보스티 통신은 전날 영국의 의류 기업 지미추, 일본 자동차 기업 도요타, 독일 자동차 제조사 메르세데스벤츠가 러시아에 상표를 등록했다고 전했다.





