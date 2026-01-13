본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"설원에 76명 집결" 전남 교육감기 스키대회 성료

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.13 19:50

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

알파인·크로스컨트리 76명 출전…동계스포츠 저변 확대

전남도교육청은 12∼13일 덕유산리조트와 알펜시아 크로스컨트리 경기장에서 '제24회 전남 교육감기 스키대회'를 개최했다고 밝혔다.


이번 대회에는 알파인스키 54명, 크로스컨트리 22명 등 모두 76명의 학생 선수가 참가해 기량을 겨뤘다. 이는 예년보다 참가 인원이 많이 늘어난 것으로, 전남 지역 스키 종목의 저변이 확대되고 있음을 보여준다고 도교육청은 설명했다.

'제24회 전남 교육감기 스키대회'가 덕유산리조트와 알펜시아 크로스컨트리 경기장에서 개최됐다. 전남도교육청 제공

'제24회 전남 교육감기 스키대회'가 덕유산리조트와 알펜시아 크로스컨트리 경기장에서 개최됐다. 전남도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

대회에 참가한 학생 선수들은 안전을 최우선으로 정정당당한 승부를 펼치며 설원 위에서 그동안 갈고닦은 기량을 선보였다. 도교육청은 이번 대회를 통해 학생 선수들이 도전정신과 자신감을 키우는 계기가 됐다고 평가했다.

도교육청은 동계스포츠 강화를 위해 2년 전 전남체육중·고등학교에 동계 운동부를 창단하고, 안정적인 훈련 환경 조성과 학교 간 연계 육성 체계를 구축해 왔다.


아울러 동계스포츠 육성교와 관계 기관과의 협력을 통해 학생 선수들이 지속해서 성장할 수 있는 기반을 마련해 왔다.


이런 노력은 지난해 열린 '제106회 전국동계체육대회'에서 전남 선수단의 성과 향상으로 이어졌으며, 이번 교육감기 대회 역시 오는 2월 개최될 '제107회 전국동계체육대회'를 앞두고 의미 있는 무대가 됐다고 도교육청은 밝혔다.

박재현 체육건강과장은 "이번 대회를 통해 실력을 점검한 학생 선수들은 이미 자신과의 경쟁에서 한 단계 성장했다"며 "전국대회에서도 그동안 준비한 기량을 충분히 발휘하길 기대한다"고 말했다.


전남도교육청은 앞으로도 안전하고 공정한 대회 운영을 바탕으로 학교체육과 학생 선수 지원을 지속해서 강화해 나갈 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]尹 내란재판 증거조사 종료…곧 특검 구형 [속보]尹 내란재판 증거조사 종료…곧 특검 구형 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

참 질긴 악연…2028년 1월까지 이어질 가능성 크다

새로운 이슈 보기