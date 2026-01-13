재일 한국계 예술인 만난 金여사, 직접 만든 '송화다식' 등 전통 한과 나눠

김 여사 "앞으로 활동 진심으로 응원"

한일교류 꿈과 소망 담은 타임캡슐 만들기도

참석자들 "예술 통해 두 나라 잇는 역할 하겠다"

이재명 대통령과 일본을 방문 중인 김혜경 여사가 13일 일본 나라현에서 재일 한국계 예술인들과 간담회를 갖고 문화와 예술을 매개로 한 한일 간 교류의 의미와 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 의견을 나눴다고 전은수 청와대 부대변인이 밝혔다.

이번 간담회는 일본에서 태어나 자라며 각자의 분야에서 활동하고 있는 한국계 예술인들을 격려하고, 양국을 잇는 문화 교류의 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 김 여사는 예술인들을 위해 전날 직접 만든 전통 한과를 참석자들과 함께 나누며 환영의 뜻을 전했다. 준비된 한과는 송화다식, 잣엿, 생란, 율란, 약과 등 우리 전통 한과로 참석자들은 김 여사의 정성에 감동하며 큰 환호와 함께 감사의 뜻을 전했다.

참석자들은 각자의 분야에서 이어오고 있는 한일 문화 교류 활동을 소개하며, 예술을 통해 두 나라를 잇는 역할을 계속해 나가고 싶다는 뜻을 밝혔다. 또한 교류는 일회성에 그치기보다 기획 단계부터 함께 만들어 가는 구조가 필요하다는 점과 학교와 지역사회 등 일상 속에서부터 서로의 문화를 이해하고 존중하는 기반을 넓혀가야 한다는 데 의견을 모았다. 또 예술은 즉각적인 변화를 만들어내기보다는 사람들의 마음에 천천히 스며들며 서로를 이해하게 하는 힘을 가지고 있다는 점도 함께 나눴다.

이날 간담회에서 예술가들은 김 여사와 함께 한일교류의 꿈과 소망을 담은 타임캡슐을 만들기도 했다. 김 여사는 간담회를 마무리하며 "여러분은 양국을 잇는 매우 귀한 존재"라며 "한국과 일본 어디에서든 '인정받았으면 좋겠다'는 바람을 말씀드리고 싶지만, 그것 자체가 쉽지 않고 그 과정 또한 얼마나 어려운지도 잘 알고 있다"고 말했다. 이어 "짧은 시간이었지만 뜻깊은 시간이었고, 앞으로의 활동을 진심으로 응원한다"며 "한국에서도 다시 한번 뵐 수 있기를 바란다"고 격려했다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



