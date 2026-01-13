광명시장, 金 지사에 '목감교 확장·경륜장 인근 개발' 등 협조 요청

광명스피돔 인근 그린벨트 규제 완화…체육·문화 복합공간 조성 제안

경기도 광명시는 박승원 시장이 13일 김동연 경기도지사에게 목감교 확장, 광명스피돔 경륜장 인근 개발 등 주요 현안에 대한 도 지원과 협조를 요청했다고 밝혔다.

박승원 광명시장(오른쪽)이 '경기 민생경제 현장투어'의 일환으로 광명시를 방문한 김동연 경기도지사에게 시 주요 현안에 대한 협조를 요청하고 있다.광명시 제공

박 시장은 이날 오후 '경기 민생경제 현장투어(달달버스)'의 일환으로 광명시를 방문한 김 지사를 비롯해 임오경 국회의원, 도·시의원들과 함께 주요 현안 현장을 둘러보며 시가 추진 중인 주요 사업의 필요성을 설명하고 도 차원의 적극적인 협력을 건의했다.

박 시장은 이날 시가 추진 중인 목감교 재가설 사업과 관련해 "목감교는 경기 서부권 전체 차량 흐름에 영향을 미치는 핵심 구간"이라며 "경기도가 특별조정교부금 지원 등 재정적 뒷받침을 해달라"고 요청했다.

목감교는 1984년 설치된 이후 40년이 지난 노후 교량으로, 현재 차도 중심의 왕복 2차선으로 운영되면서 출퇴근 시간대를 중심으로 상습적인 차량 정체가 반복되는 구간이다.

시는 사업비 127억 원을 투입해 이 교량을 연장 72.6m, 폭 22.9m의 왕복 4차로 현대식 교량으로 전면 재가설할 계획이다. 현재 기본·실시설계 용역을 진행 중으로, 2027년 상반기 착공해 2028년 준공을 목표로 사업을 추진 중이다.

김 지사는 "목표 기간 내 목감교 재가설 공사가 마무리될 수 있도록 특별조정교부금 교부를 포함해 도 차원에서 지원 방안을 종합적으로 검토하겠다"고 답했다.

박 시장은 경륜장 인근 지역 개발 현안도 건의했다. 이 일대는 개발제한구역(그린벨트)으로 지정돼 있어 개발에 제약이 따르는 상황이다.

박 시장은 "경륜장 체육·문화·휴식 기능이 어우러진 종합 발전 가능성이 높은 지역"이라며 "지역 여건 개선과 시민을 위한 공간 활용이 가능하도록 합리적인 개발 방안을 마련하는 데 도가 힘을 보태주길 바란다"고 말했다.

김 지사는 "중앙부처와 협의해 제도적으로 추진이 가능한 부분부터 이른 시일 내 실행에 옮길 수 있는 방안을 우선 마련해 나가겠다"며 "그린벨트 해제 등 구조적이고 근본적인 과제에 대해서도 해결 방안을 모색하겠다"고 했다.





