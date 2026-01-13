본문 바로가기
사회
사건사고

로저스 쿠팡 대표, 현재 해외에…경찰 "입국시 통보요청"

유현석기자

입력2026.01.13 18:04

경찰의 1차 출석 요구에 불응했던 해럴드 로저스 한국 쿠팡 임시대표가 현재 해외에 있는 것으로 파악됐다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

13일 경찰 등에 따르면 로저스 대표는 지난 국회 청문회 직후 출국해 현재 해외에 있다.


경찰은 법무부에 로저스 대표 입국 시 통보요청과 함께 입국할 경우 출국정지 조치를 할 방침인 것으로 확인됐다.

경찰은 또 로저스 대표 측과 이달 중순 출석 일정을 조율 중이다.


앞서 1차 출석 요구는 지난 1일 이뤄졌다. 경찰은 당시 5일 출석을 요구했다. 이는 로저스 대표의 출국 이후 취해졌던 조치다. 그는 불응한 바 있다.


경찰은 로저스 대표에 대해 최근 2번째 출석을 요구했다. 로저스 대표는 응하겠다는 입장을 전했다.

당시 로저스 대표는 1차 출석 요구에 응하지 않으면서 불출석 사유서도 제출하지 않았다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
