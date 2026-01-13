본문 바로가기
사회
김동연, 서울버스 파업에 '증차 증회·예비비 지원·요금 무료화' 추진

이영규기자

입력2026.01.13 17:50

김동연 경기도지사가 13일 서울시 버스 파업과 관련해서 단기적으로 유사 노선에 대해 증차 및 증회를 추진하고, 시내버스 예비차량을 최대한 동원하겠다고 밝혔다. 또 파업이 장기화할 경우 시군 전세버스 지원에 대해 예비비를 지원하고, 관용버스 투입과 128개 공공 버스노선에 대한 요금 무료화도 적극 검토하겠다고 약속했다.


김동연 지사는 이날 광명지역 민생경제 현장투어를 마친 뒤 광명 화영운수에서 기자들과 만나 "오늘 서울시 (버스) 파업으로 우리 도민들이 출퇴근길 불편을 겪었다"며 "경기도는 오늘 행정2부지사 주최로 긴급 부단체장 회의를 소집해서 우리 도민들의 긴급수송대책을 마련하는 등 도민분들의 교통 불편을 최소화하기 위해 노력했다"고 설명했다.

이어 "경기도는 긴급수송대책을 크게 두 가지로 마련했다"며 "첫 번째는 바로 즉각 할 수 있는 단기대책으로 서울시의 파업노선과 유사한 경기도의 버스노선에 대해 대폭 증차와 증회를 통해서 불편을 최소화하겠다"고 말했다.


김동연 경기도지사

김동연 경기도지사

또 "동시에 마을버스 증회와 시내버스 예비차량을 최대한 동원하겠다"고 강조했다.


나아가 "두 번째로는 이 파업이 며칠간 지속될 경우에는 시군 전세버스 지원에 대해서 경기도가 예비비를 통해서 예산지원을 하고 관용 버스를 투입하도록 하겠다"며 "동시에 128개의 공공 버스노선에 대한 요금 무료화를 적극 검토하겠다"고 덧붙였다.

김 지사는 "경기도는 가용 가능한 모든 대체 수단을 동원해서 우리 경기도민의 출퇴근을 포함한 교통 불편을 최소화 하는 데에 적극 노력하겠다"며 "서울버스 노조도 국민의 발을 묶고 있는 여러 가지 불편을 감안해서 타협과 양보의 정신으로 빨리 타결을 도와 달라"고 요청했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

