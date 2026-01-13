케이뱅크, 증권신고서 제출…"혁신과 포용에 더욱 힘쓸 것"

케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.

케이뱅크는 지난 2016년 1월 설립된 국내 1호 인터넷전문은행으로 비대면 기반의 다양한 금융 상품과 서비스를 제공한다.

대출 상품으로는 금융권 최초로 선보인 비대면 아파트담보대출과 비대면 개인사업자 부동산담보대출을 비롯해 신용대출, 전세대출, 개인사업자 대출(신용·보증) 등 다양한 상품을 취급하고 있다. 수신 상품으로는 예·적금을 비롯해 한도 제한 없는 파킹통장 '플러스박스', 자동 목돈 모으기 '챌린지박스' 등을 운영 중이다.

또 제휴를 통해 상장주식부터 공모주, 채권, 외환, 가상자산, 금까지 다양한 자산에 대한 투자 기회를 제공한다. 아울러 인공지능(AI), 빅데이터 등 테크(Tech)를 활용한 신분증 인식 기술 고도화, 보이스피싱 예방 등 금융권 혁신을 주도하고 있다.

케이뱅크는 2023년 128억원, 2024년 1281억원, 2025년 3분기까지 1034억원의 당기순이익을 기록하며 성장성과 수익성을 모두 입증했다.

케이뱅크는 이번 공모 과정에서 주주 친화적인 공모구조를 마련했다. 케이뱅크의 총 공모주식수는 6000만주이다. 주당 공모희망가 범위는 8300~9500원이다. 공모희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조원 수준이다. 최대 공모금액은 5700억원이다.

케이뱅크는 국내외 주요 인터넷은행을 비교회사로 선정해 합리적인 공모희망가를 산정했다. 한국의 카카오뱅크와 일본의 인터넷은행 라쿠텐뱅크를 비교회사로 선정했으며, 이들 모두 비대면 영업을 기반으로 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS) 모델을 통해 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.

이 같은 비교회사 선정을 토대로 책정된 케이뱅크의 공모희망가는 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배 수준이다. 시장의 눈높이를 반영해 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다.

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 혁신금융과 포용금융 실천에 더욱 힘쓸 계획이다. ▲소상공인(SME) 시장 진출 ▲Tech 차별성 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲ 디지털자산 등 신사업 진출 등에 대한 투자를 확대한다.

먼저 SME 시장 진출을 위해 SME 대출 심사 모형 고도화와 SME 전용 상품 확대를 추진한다. 뱅킹 인프라 고도화 및 관련 인력 충원에도 적극 투자할 예정이다. Tech 차별성 강화를 위해 AI 인프라 투자, 앱 편의 개선, 정보보호 시스템 고도화, 개발 환경 선진화 등에 대한 투자도 진행할 계획이다.

케이뱅크는 공모자금을 이용해 플랫폼 비즈니스 기반 구축에도 나선다. 주식?채권과 외환, 가상자산, 원자재 등 전통 투자 상품과 혁신적 대체 상품을 아우르고 다양한 이커머스 및 라이프스타일 기업과 제휴해 종합 투자 플랫폼으로의 도약에 나선다. 디지털자산 거래 관련 인프라 및 시스템 구축 등 신사업 진출을 위한 투자도 늘려갈 예정이다.

중·저신용대출 공급도 확대할 예정이다. 케이뱅크는 공모자금을 활용해 중·저신용자 대상 신용평가 모형을 고도화하고, 비대면 데이터 기반 심사 역량을 강화해 상환 능력이 있는 차주에 대한 금융 접근성을 높일 계획이다.

아울러 중·저신용자를 위한 맞춤형 신용대출 상품을 확대하고, 기존 금리 부담을 완화할 수 있는 상품을 지속 선보여 포용금융 실천을 강화할 방침이다.

케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 2월 4~10일까지 실시해 공모가를 확정한 후 같은 달 20일과 23일 이틀간 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 3월5일이다.

케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.

케이뱅크 관계자는 "공모자금을 자본적정성 확보, SME 시장 진출 확대, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 신사업 진출 등에 투자해 혁신금융과 포용금융 실천에 더욱 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다"라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>