롯데百 동탄점, 리빙 전문 '니토리' 매장 신설…'영패밀리' 고객 겨냥

김흥순기자

입력2026.01.14 06:00

15일 컴팩트 전략형 매장으로 오픈
동탄 상권 특화 생활 밀착형 아이템 엄선
전체 상품 80% 이상 고품질 PB 구성
인기 상품 특가 프로모션·오픈 기념 이벤트도

롯데백화점 동탄점은 15일 글로벌 리빙 전문 브랜드 '니토리(NITORI)'의 컴팩트 전략형 매장을 선보인다고 14일 밝혔다.


니토리는 아시아 전역 12개국에서 1000개 이상의 매장을 운영하며 아시아인의 주거 생활에 최적화된 솔루션을 제공하는 글로벌 리빙 전문 기업이다.

롯데백화점 동탄점에 문을 여는 니토리 매장. 롯데백화점 제공

롯데백화점 동탄점에 문을 여는 니토리 매장의 콘셉트는 전 세계 매장 중 가장 효율적인 공간 구성을 갖춘 것이 특징이다. 약 330㎡(약 100평) 규모의 컴팩트한 공간에 지역 상권의 고객들이 가장 선호하는 핵심 상품만을 엄선해 배치하는 방식이다. 백화점 고객의 쇼핑 동선과 구매 패턴을 정교하게 반영해 접근성을 극대화한 '상권 특화형 큐레이션 매장'이라고 회사 측은 설명했다.


이곳 매장에서는 3040세대 '영패밀리' 고객층에 최적화된 상품군을 선보인다. 대형 가구보다 신혼부부나 어린 자녀를 둔 가족들이 일상에서 바로 사용할 수 있는 주방용품, 수납 잡화, 기능성 침구 등 생활 밀착형 품목에 집중했다. 특히 전체 상품의 80% 이상을 니토리가 직접 기획·제작한 자체브랜드(PB) 상품으로 구성한 것이 특징이다.


신규 매장 오픈을 기념해 오는 19일까지 니토리의 시그니처 아이템인 '초경량 식기' 시리즈와 '기능성 쿠션' 등 인기 상품들을 기간 한정 특별가에 선보인다. 또 방문 고객들에게 일본 전통 방식의 회전식 추첨 경품 이벤트를 진행한다. '루메나 대용량 가습기'를 비롯해 니토리의 인기 숙면 아이템 '내추럴핏 베개', '보온 주전자' 등 실생활에 유용한 경품을 제공한다. 2만 원 이상 구매 시 참여할 수 있다.

신윤정 롯데백화점 가구&테넌트 팀장은 "이번 니토리 매장은 동탄 지역 영패밀리 고객의 라이프스타일을 정교하게 분석해 준비했다"며 "앞으로도 고객들의 니즈에 최적화된 콘텐츠를 지속적으로 도입해 동탄을 대표하는 라이프스타일 랜드마크로서 입지를 굳건히 할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

