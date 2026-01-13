본문 바로가기
광주 서구의회 '서빛마루 시니어 수채화展' 연다

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.13 17:03

의회 유휴공간 활용…주민·예술이 만나는 전시 마련

광주광역시 서구의회가 의회 청사 내 유휴공간을 활용해 '서빛마루 시니어 수채화展'을 개최한다. 광주 서구의회 제공

광주광역시 서구의회가 의회 청사 내 유휴공간을 활용해 지역 주민과 예술인이 함께하는 소통의 장을 마련했다.


서구의회는 오는 27일까지 서구의회 1층 로비에서 '서빛마루 시니어 수채화展'을 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 의회 공간을 구민 중심의 열린 문화공간으로 조성하고, 지역 내 자생적인 예술 활동을 지원하기 위해 기획된 세 번째 갤러리 전시다.


전시에는 서빛마루 시니어센터 수채화 프로그램 수강생들의 작품이 전시되며, 은퇴 후 제2의 인생을 예술로 이어가고 있는 시니어 작가들의 정성과 열정이 담겼다. 작품들은 의회를 찾는 방문객들에게 일상 속 문화 향유의 기회를 제공할 것으로 기대된다.


서구의회는 '변화와 혁신이 있는 열린 의회'를 목표로 주민 친화적인 의회 공간 조성에 힘써 왔으며, 이번 전시를 통해 지역 예술 활동을 연계한 문화 소통을 이어간다는 방침이다.

전승일 서구의회 의장은 "어르신들의 열정이 담긴 수채화 작품들이 의회 공간에 새로운 활력을 불어넣고 있다"며 "앞으로도 유휴공간을 적극 활용해 지역 주민과 소통하고, 문화를 통해 공감대를 형성하는 친근한 의회 브랜드 이미지를 확립해 나가겠다"고 말했다.


이번 전시는 무료로 운영되며, 별도의 사전 예약없이 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 누구나 관람할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

