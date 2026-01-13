본문 바로가기
이찬진 금감원장 "외화 금융상품 판매 늘어…과도한 마케팅 자제"

조슬기나기자

입력2026.01.13 16:57

시계아이콘00분 34초 소요
이찬진 금융감독원장은 13일 외화 금융상품 판매가 증가하고 있다는 점을 지적하며 금융회사의 과도한 마케팅 및 이벤트 자제를 주문했다.


연합뉴스

연합뉴스

금감원에 따르면 이 원장은 이날 오후 시장 상황 점검회의를 열고 "외화 예금·보험 등이 증가함에 따라 환율 변동에 따른 금융소비자 손실 위험도 커지는 만큼, 경영진 면담 등을 통해 금융회사의 과도한 마케팅 및 이벤트를 자제하도록 지도해달라"고 밝혔다.

이 자리에서 그는 "최근 코스피 상승세에도 불구하고 해외 자산 가치 상승에 대한 막연한 기대감으로 해외 주식 투자 및 외화 예금·보험 판매가 증가하고 있다"면서 "환율 변동에 따른 손실 위험에 대한 경각심을 고취하는 등 사전적 투자자 보호 강화를 당부하는 한편, 투자자의 국내 자본시장 환류 유도 방안을 차질 없이 추진해달라"고 지시했다.


또한 "현재 출시 준비 중인 '국내시장 복귀계좌'(RIA) 및 개인투자자 환 헤지 상품이 최대한 신속히 상품화될 수 있도록 업계 준비를 적극 지원해달라"고 주문했다. 이어 "외국인 투자환경의 지속적인 개선을 통해 4월 예정된 세계국채지수(WGBI) 편입이 차질 없이 진행되도록 하고 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
