본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"판다 주고 받는 외교 그만" 동물단체 반발

김현정기자

입력2026.01.13 16:48

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"사육곰 보호 위한 예산·시설 확보 필요"

동물단체들이 한중 정상회담을 계기로 추진되는 판다 추가 대여 논의에 대해 반대 입장을 밝혔다.


한국동물보호연합 등 5개 동물보호단체는 13일 오후 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 "중국 판다 대여 요청에 반대하며 국내에 남아 있는 사육 곰 199마리에 대한 이전·보호 대책을 마련하라"고 촉구했다.

이어 "동물을 외교적 선물 차원에서 주고받는 관행은 바람직하지 못하다"면서 "외교적 선물이나 도구로 주고받은 동물들의 말로가 불행한 결과로 매듭지은 것을 우리는 많이 봐왔다"고 밝혔다.


2024년 중국으로 옮겨지기 전에 판다 푸바오를 카메라에 담고 있는 시민들. 연합뉴스

2024년 중국으로 옮겨지기 전에 판다 푸바오를 카메라에 담고 있는 시민들. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이들은 성명서를 발표해 "동물은 물건이 아니다. 서로 주고받는 선물도 아니다"라면서 "더구나 판다는 국제적인 멸종위기 야생동물로, 인공적인 좁은 사육공간에 가둬 전시동물로 전락시키는 것은 동물복지를 침해하는 결과를 초래할 뿐"이라고 지적했다.


판다 추가 대여를 논의하기보단 현재 농가에 남아있는 일명 '사육곰'들에 대한 보호 조치를 실행하는 게 더 시급하다는 주장도 함께 내놨다.

동물보호연합 등에 따르면, 2023년 12월 국회를 통과한 야생생물보호 및 관리에 관한 법률 개정에 따라 곰 사육은 지난 1월 1일부터 금지됐다. 개정 법률은 사육곰의 소유·사육·증식을 금지하도록 규정하고 있다.


환경부는 시행을 앞둔 지난해 12월 30일 사육곰 소유·사육·증식에 대한 처벌을 6개월간 유예하겠다고 밝혔다. 이에 따라 현재 199마리의 사육곰들이 농가에 남아있다.


2025년 10월 2일 경기도 용인시 에버랜드 판다 세컨드 하우스(Panda 2nd House)에서 판다 루이바오가 방사장을 돌아다니고 있다. 연합뉴스

2025년 10월 2일 경기도 용인시 에버랜드 판다 세컨드 하우스(Panda 2nd House)에서 판다 루이바오가 방사장을 돌아다니고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

단체들은 또 사육곰의 다수가 멸종위기종이자 천연기념물인 반달가슴곰임에도 불구하고, 한편에서는 복원 사업을 추진하면서 다른 한편에서는 사육곰이 열악한 환경에서 도살을 기다리는 현실은 모순이라고 지적했다. 그러면서 곰 사육을 허용해온 국가가 남은 사육곰의 보호와 생존에 대한 책임을 져야 한다며, 도살이 아닌 이전 보호 대책을 마련할 것을 촉구했다.


이날 현장에서는 성명서 낭독과 함께 피케팅과 퍼포먼스가 진행됐다. 참가자들은 "국내 남은 곰 보호 대책 마련하라"는 구호를 외치며 사육곰 이전 보호 필요성을 알렸다.


앞서 7일 대통령실에 따르면 이재명 대통령은 한중 양국에 퍼진 혐오 정서를 해소하기 위한 실질적 조치로 중국 측에 '판다 기증'을 제안했다고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

참 질긴 악연…2028년 1월까지 이어질 가능성 크다

새로운 이슈 보기