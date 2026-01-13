현대차그룹, SW 개발 수장에 박민우 엔비디아 부사장 영입

테슬라·엔비디아 거친 글로벌 기술 리더

AVP본부장 및 포티투닷 대표 겸임 예정

현대자동차그룹이 소프트웨어(SW) 개발 수장에 엔비디아 출신 박민우 부사장을 영입했다고 13일 밝혔다. 소프트웨어중심차량(SDV)과 자율주행 기반 차량 SW 경쟁력 강화를 위해 글로벌 기술 리더를 영입해 개발에 속도를 높인다는 전략이다.

신임 박민우 사장은 테슬라와 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구·개발부터, 양산과 상용화까지 전 과정을 경험한 글로벌 기술 리더다. 현대차그룹에서는 AVP(첨단차량플랫폼) 본부장과 포티투닷 대표를 겸임하며 SW 개발을 총괄할 예정이다.

박 사장은 최근까지 엔비디아에서 부사장으로 재직했다. 자율주행 인지 기술을 개발하는 조직의 초창기부터 합류해 개발 체계 전반을 구축하고 자율주행 소프트웨어의 양산 및 상용화를 주도했다.

특히 인지 및 센서 융합 기술을 전담하는 조직을 이끌며 글로벌 완성차 기업들과 진행한 양산 프로젝트를 통해 엔비디아 자율주행 플랫폼의 차량 적용을 성공적으로 추진해왔다. 이를 통해 연구 단계였던 기술을 실제 차량에 적용 가능한 양산 기술로 전환하는 데 핵심 역할을 수행했다.

박 사장은 앞서 테슬라 재직 당시 오토파일럿 개발 과정에서 테슬라 최초의 '테슬라 비전'을 설계하고 개발을 주도해온 인물이다. 그는 이 과정에서 기존 외부 솔루션에 의존하던 구조를 벗어나 자체 카메라 중심의 딥러닝 시스템을 구축했고, 이를 통해 자율주행 기술이 HW 중심에서 SW 중심 구조로 전환되는 기반을 마련하는 데 주도적인 역할을 했다.

박 사장은 "현대차그룹은 SDV와 자율주행을 넘어 로보틱스를 아우르는 피지컬 AI 경쟁력을 빠르게 현실화할 수 있는 최적의 기반을 갖춘 기업"이라며 "현대차그룹이 기술과 사람이 함께 다음 세대의 지능형 모빌리티를 이끌어 가고, 세계 혁신의 기준이 되는데 기여하겠다"고 비전을 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



