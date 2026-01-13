국회 정개특위, 위원장에 송기헌 의원 선출…여야 간사 윤건영·조정훈

국회 정치개혁특별위원회(정개특위)가 13일 제1차 전체회의를 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 정개특위는 6·3 지방선거를 앞두고 선거구 획정안 등을 논의하기 위해 꾸려졌다.

정개특위는 이날 오후 국회에서 첫 회의를 열고 위원장으로 송기헌 더불어민주당 의원을 선출했다. 여야 간사에는 각각 윤건영 민주당 의원과 조정훈 국민의힘 의원을 선임했다.

앞서 여야는 민주당 9명, 국민의힘 8명, 비교섭단체 1명으로 정개특위를 구성하기로 했다. 민주당에서는 송 위원장과 윤건영 의원을 포함해 김한규·윤준병·이해식·김문수·송재봉·이상식·임미애 의원이 참여했고, 국민의힘은 조 의원과 박덕흠·김승수·김은혜·박수영·배준영·서일준·강명구 의원으로 구성됐다.

비교섭단체에서는 정춘생 조국혁신당 의원이 유일하게 참여했다.





