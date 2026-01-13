이웃 청년까지 챙겼네… 동의대, 청년고용 활성화 공로 고용노동부장관 표창

재학생·졸업생·지역청년 통합 취업지원 운영

동의대학교(총장 한수환)가 청년고용 활성화 공로로 고용노동부장관 표창을 받았다.

동의대는 지난 12일 부산지방고용노동청에서 열린 '2025년 고용노동행정 유공 표창 수여식'에서 고용노동행정 발전에 기여한 공로로 수상했다고 13일 알렸다.

동의대는 학생의 진로 설정부터 취업 준비, 채용에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리 및 지원하고 있다. 대학 교과 과정을 취업 지원과 유기적으로 결합하는 등 산학협력 교육을 통해 현장 중심의 취업 지원 체계를 구축해 운영하고 왔다.

본교 재학생 및 졸업생뿐만 아니라 지역청년을 대상으로 통합 취업지원 체계를 운영하고 유관기관과의 협업을 기반으로 지역의 청년고용 활성화에 기여한 공로를 평가받았다.

동의대 한수환 총장은 "동의대는 대학 소속 학생뿐만이 아니라 지역의 청년까지 함께 지원하는 청년고용 허브로서 역할을 충실하게 실천하고 있다"고 말했다.

한 총장은 "맞춤형 상담 프로그램을 강화하고 지역 유관기관과 협업해 청년들이 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 힘줬다.





