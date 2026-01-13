본문 바로가기
수원남부소방서, 화재 예방·안전 관리 민관합동 간담회

이영규기자

입력2026.01.13 16:14

경기 수원남부소방서가 13일 관내 자원 순환시설을 대상으로 화재 예방 및 안전관리 강화를 위한 민·관 합동 간담회를 실시했다.


이날 간담회는 특수가연물이 적치된 자원 순환시설의 특성상 화재 발생 시 대형 사고로 이어질 가능성이 높아 이를 사전 예방하기 위한 차원에서 마련됐다.

수원남부소방서가 13일 관내 자원순환시설을 대상으로 화재 안전 점검 관련 간담회를 실시했다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서는 간담회에서 특수가연물 화재 사례를 통한 관계인 화재 초기대응법을 교육하고, 자원 순환시설 관련 화재안전조례 개정사항 홍보 등을 실시했다.


박정훈 수원남부소방서장은 "자원 순환시설은 작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있는 만큼 지속적인 현장 지도와 관계자들의 자율적인 안전 관리가 중요하다"며 "앞으로도 화재 취약 대상에 대한 예방 활동을 강화해 안전한 지역 사회 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
