의정부시, ‘경제자유구역’ 비전 공유…첨단산업 자족도시 도약 박차

경기 의정부시(시장 김동근)는 13일 의정부문화역 이음에서 '경제자유구역 시민설명회'를 개최하고, 경제자유구역 개발 구상과 향후 추진 방향을 공유했다.

13일 의정부문화역 이음에서 열린 '경제자유구역 시민설명회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 경제자유구역 추진에 대한 시민 이해를 높이고, 개발과정 전반에 시민의 의견을 폭넓게 반영하기 위해 마련됐으며, 많은 시민이 참석해 높은 관심을 보였다.

경제자유구역은 세제 및 규제 특례를 통해 글로벌 기업 유치와 양질의 일자리 창출을 도모하는 특별경제구역이다. 시는 우수한 입지 여건과 성장 가능성을 바탕으로 경제자유구역 지정을 추진해 지역 경제의 경쟁력을 높이고, 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

설명회에서는 ▲경제자유구역 지정의 의미와 필요성 ▲반환공여지를 중심으로 한 개발 방향 ▲핵심전략산업 육성 방안 ▲기대 효과 및 향후 추진 일정 등에 대해 종합적인 설명이 이뤄졌다.

특히 반환공여지를 활용해 디자인·미디어콘텐츠·인공지능(AI)·바이오메디컬 등 핵심전략산업이 융복합된 첨단산업 거점으로 조성하는 구상안이 중점적으로 소개됐다. 이를 통해 의정부의 미래 신산업을 선도할 혁신 생태계를 조성하고, 양질의 일자리 창출을 통해 자족도시로 도약하겠다는 계획도 함께 제시됐다.

김동근 의정부시장이 13일 의정부문화역 이음에서 '경제자유구역 시민설명회'를 개최하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

시 관계자는 "경제자유구역 지정은 의정부의 미래를 좌우할 중요한 전환점"이라며 "시민의 소중한 목소리를 반영해 경제자유구역 비전을 완성해 나가겠다"고 말했다.





