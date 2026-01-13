본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

다카이치 총리 "李 대통령과 지역안정 위해 협력"

황윤주기자

입력2026.01.13 15:59

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"한일관계 더 높은 단계로 발전시키는 해 되길"
지방도시 나라는 다카이치 고향이자 정치적 본거지
백제 도래인 영향 많은 도시로 유명

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

다카이치 사나에 일본 총리가 13일 "이재명 대통령과 함께 한일 관계를 앞으로 전진시키며 양국이 지역 안정을 위해 협력하고 역할을 다할 것"이라고 말했다.


다카이치 총리는 이날 오후 일본 나라현 나라시에서 열린 한일 정상회담 모두발언에서 "이 대통령의 방문을 시작으로 한일 관계를 더 높이 발전시키는 해로 만들겠다"며 이같이 밝혔다.

다카이치 총리는 "조금 전 (소인수 회담에서) 대통령과 한일 관계의 전략적 중요성에 대한 공통 인식 하에서 이야기를 나눴다"며 "이 대통령으로부터 앞으로의 60년이라는 이야기가 있었으며, 양측이 국교 정상화 60주년이었던 지난해에 일한 관계의 강인함을 보여준 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.


이어 "올해도 이 대통령 방문을 계기로 일한 관계를 더욱 높은 단계로 발전시키는 해로 만들기를 바란다"고 덧붙였다.


이날 이 대통령은 1박 2일 일정으로 나라현을 방문했다. 한국 대통령이 외교 차원에서 일본 지방 도시를 찾는 것은 14년 만이라는 점에서 일본 언론의 주목을 받았다. 특히 나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지다.

나라는 일본의 옛 수도로 백제계 도래인들이 불고와 건축 기술 등을 전파한 영향이 곳곳에 남아있다. 이 대통령이 다카이치 총리와 함께 14일 방문 예정인 유서 깊은 사찰 호류지(法隆寺)는 '백제관음상'으로 유명하다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

참 질긴 악연…2028년 1월까지 이어질 가능성 크다

새로운 이슈 보기