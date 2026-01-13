광주시, 폭염·열섬 대응 도시 숲 10곳 조성…국비 포함 20억 투입

미세먼지 저감 숲·녹색 복지 숲 연내 구축

광주광역시가 기후변화로 심화하는 폭염과 도시열섬에 대응하기 위해 올해 도심 곳곳에 도시 숲 10곳을 새로 조성한다.

광주시는 총 20억6,000만원(국비 13억1,000만원, 시비 7억5,000만원)을 투입해 미세먼지 저감 숲 9곳과 녹색 복지 숲 1곳을 올해 말까지 조성한다고 13일 밝혔다. 국비는 지난해 산림청 등 중앙부처 공모를 통해 확보했다.

광주 서구 계수초 인근 그린숲. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

미세먼지 저감 숲 조성 사업은 3개 사업, 9곳에서 추진된다. 도시 바람길 숲은 동구 필문대로, 서구 풍암동 경관녹지, 남구 효천3로, 남구 유안근린공원, 광산구 수완동 보행자전용도로 등 5곳이다. 자녀안심 그린 숲은 남구 방림초교와 월산초교, 광산구 선운초교 등 3곳이며, 생활밀착형 숲(실외정원)은 북구 전남대에 1곳 조성된다.

녹색 복지 숲은 광산구 보람의 집 1곳에 들어선다. 취약계층 이용과 접근성을 고려한 산림복지 나눔 숲이다.

광주시는 도시 숲 조성을 통해 도심 온실가스 흡수원을 늘리고, 폭염 시 체감온도를 낮추는 동시에 미세먼지 차단과 휴식공간 제공 효과를 기대하고 있다.

대상지는 지난해 12월 도시 숲 조성·관리위원회 심의를 거쳐 확정됐다. 전문가와 시민단체, 주민위원 등이 사업 효과성, 규모 적정성, 권역별 균형을 종합 검토했다.

정강욱 녹지정책과장은 "도시 숲은 폭염 완화와 미세먼지 저감 기능을 갖춘 도시 기반시설"이라며 "기후변화에 대응해 시민이 체감할 수 있는 녹색공간을 지속 확대하겠다"고 말했다.

광주시는 오는 16일 공원녹지 분야 담당자들을 대상으로 2026년 공원녹지 시책 연찬회를 열어 주요 업무계획을 공유할 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



