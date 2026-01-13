정남진 장흥 물축제, 전남 대표축제 '최우수' 선정

정남진 장흥 물축제. 장흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

정남진 장흥 물축제가 '2026년 전라남도 대표축제' 최우수 축제로 선정됐다.

전남도는 시·군이 제출한 21개 축제를 대상으로 현장평가와 축제심의위원회 서면·발표 평가를 합산해 대표축제를 선정했다. 심의위원회는 지난 8일 열렸으며, 축제의 정체성과 차별성, 관광객 유치 가능성, 콘텐츠 완성도, 지역경제 파급효과, 지속가능성 등을 종합적으로 평가했다.

이번 평가에서 최우수로 선정된 정남진 장흥 물축제에는 도비 5,000만 원이 지원된다.

정남진 장흥 물축제는 도심을 흐르는 탐진강을 활용한 참여형 물놀이 콘텐츠를 운영해 왔다. 관광객과 주민이 함께 참여하는 프로그램 구성과 안전관리, 야간 체류형 콘텐츠가 평가에서 높은 점수를 받았다.

태국 '송크란 축제', 이탈리아 '베니스 축제'와의 교류 사례도 글로벌 확장 가능성 측면에서 긍정적으로 평가됐다.

올해로 19회를 맞는 정남진 장흥 물축제는 오는 7월 25일부터 9일간 열린다. 태국 송크란 축제와의 교류를 이어가며 워터 플레이존을 새롭게 선보이고, 기존 프로그램은 보완·확대할 계획이다.

또 문화체육관광부 대형 한류 종합행사 공모사업에 선정돼 K-팝 공연과 외국인 대상 콘텐츠도 함께 마련된다.

김성 장흥군수는 "전라남도 대표축제 최우수 선정은 의미가 크다"며 "축제를 대한민국을 대표하는 여름축제로 키워가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>