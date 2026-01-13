본문 바로가기
울산 울주군, 매월 13일 ‘울주군민 헌혈의 날’ 지정

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.13 15:47

헌혈의 집 없는 지역 특성 고려

공공시설 이용료 감면 혜택 제공

울주군은 혈액 수급 안정, 생명 나눔 실천과 군민의 헌혈 접근성을 높이기 위해 매월 13일을 '울주군민 헌혈의 날'로 지정해 운영한다.


'울주군민 헌혈의 날'은 지역 내 헌혈의 집이 없는 울주군의 특성을 고려해 군민들의 헌혈 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

울주군은 울산혈액원과 협력해 범서읍 행정복지센터를 시작으로 관내 6개 읍 행정복지센터에 연 2회씩 헌혈버스를 배치해 운영할 계획이다.


헌혈은 매월 13일 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되며, 점심시간인 오후 12시부터 1시까지는 제외된다. 13일이 휴일인 경우에는 평일로 앞당겨 운영된다. 헌혈을 희망하는 군민은 신분증을 지참해 읍 행정복지센터에 배치된 헌혈버스를 방문하면 된다.


헌혈자에게는 소정의 기념품과 함께 다양한 인센티브가 제공된다. 일반 헌혈자는 헌혈일로부터 1년간 공공시설 사용료 등 15개 분야에서 30% 감면 혜택을 받을 수 있으며, 감면 확인증 신청일 기준 3년 이내 15회 이상 헌혈한 다회 헌혈자는 50% 감면 혜택이 주어진다.

감면 혜택이 적용되는 시설은 울주군이 설치·관리하는 문화복지센터와 해양레포츠센터, 체육시설, 문화예술회관, 공영주차장 등 총 15개 분야 공공시설이다. 울주군보건소에서 발급받은 '감면 확인증'을 제시하면 사용료와 이용료, 입장료, 주차료 등을 감면받을 수 있으며, 확인증의 유효기간은 발급일로부터 3년이다.


다회 헌혈자의 감면 확인증 발급을 위해서는 △감면 확인증 신청서 △헌혈확인증명서 △주민등록등본(최근 1개월 이내) △본인 명의 자동차등록증 사본 △개인정보 수집·이용 동의서 등을 제출해야 한다.


군 관계자는 "울주군민 헌혈의 날 운영을 통해 군민들이 일상 속에서 헌혈에 보다 쉽게 참여할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "지역사회에 헌혈 문화가 확산할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

울주군 매월 13일 ‘울주군민 헌혈의 날’ 지정 포스터.

울주군 매월 13일 '울주군민 헌혈의 날' 지정 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
