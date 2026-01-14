본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

세종대 한국어문화교육센터, 환경정화 봉사활동 성료

박승욱기자

입력2026.01.14 07:40

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역사회 환경 보호 실천 앞장

세종대학교 세종한국어문화교육센터는 교내에서 '클린스텝(Clean Step) 캠페인' 봉사활동 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.

세종한국어문화교육센터가 주최한 '클린스텝 캠페인' 행사 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 세종대학교

세종한국어문화교육센터가 주최한 '클린스텝 캠페인' 행사 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 세종대학교

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 법무부 주관 공모사업에서 지원받은 사업비로 운영됐으며, 내·외국인 학생 및 사회통합프로그램 참여자 등 총 39명이 참가했다.


이번 프로그램은 캠퍼스 및 인근 지역 환경 정화 활동(플로깅)과 환경 실천 교육을 결합한 참여형 봉사활동으로, 지난달 13일 오후 1시부터 4시까지 캠퍼스 일대에서 진행됐다.

또한 행사 참여자의 약 90%가 플로깅 활동을 처음 경험해보며, 환경 정화 활동에 대한 인식 확산과 친환경 실천 경험 제공 측면에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 평가된다.


아울러 내·외국인 학부생, 사회통합프로그램(KIIP) 수강생, 봉사단 등 다양한 구성원들이 함께함으로써 집단의 다양성을 확보하고 공동체 기반의 봉사 문화를 확산하는 계기를 마련했다.


장현묵 세종한국어문화교육센터장은 "이번 클린스텝 캠페인을 통해 환경 보호 실천과 더불어 내·외국인이 함께 어울리는 사회통합의 장을 마련할 수 있었다"며 "앞으로도 지역사회와 연계한 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 계획"이라고 전했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국힘, '尹사형 구형' 직후 '한동훈 제명' 결정…韓측 "한동훈에 화풀이"(종합) 국힘, '尹사형 구형' 직후 '한동훈 제명' 결정…韓... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

세계은행 "올해 세계성장률 2.6%로 소폭 둔화…관세 여파"

새로운 이슈 보기