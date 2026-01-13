경찰, 김경 '종교단체 경선 동원 의혹' 진종오 고발인 조사

경찰이 당내 경선에 대비해 종교단체를 동원한 당원 가입 의혹이 있다며 김경 서시의원을 고발한 진종오 국민의힘 의원을 불러 조사에 나섰다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 13일 오후 김 시의원의 '종교단체 동원 의혹'을 고발한 진 의원을 고발인 신분으로 불러 조사 중이라고 밝혔다.

진 의원은 경찰 조사 전 취재진과 만나 "김경 시의원이 특정 종교단체 신도들을 불법적으로 당원 가입시키려고 한 정황이 있다"며 "오늘, 제보받은 녹취록 원본을 공개할 것"이라고 전했다.

이어 "국민의힘이 말도 안 되는 허위 의혹들로 많은 공격을 당했는데 지금 이 사안만 보더라도 김경 시의원 한 명으로 끝날 일이 아니라고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 진 의원은 지난해 9월 김 시의원이 불교 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 권리당원으로 만들어 올해 지방선거 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 한 정황이 있다며 관련 녹취를 공개했고 10월에 김 시의원을 고발한 바 있다.





