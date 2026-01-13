본문 바로가기
빙그레, 해태아이스크림와 합병 결의…"중복 사업조직 통합"

구은모기자

입력2026.01.13 14:48

내달 12일 합병 승인 이사회

빙그레는 이사회를 열어 해태아이스크림과 합병을 결의했다고 13일 공시를 통해 밝혔다.



이번 합병은 빙그레가 존속 법인으로서 해태아이스크림을 흡수합병하는 구조다. 빙그레는 해태아이스크림의 지분을 100% 보유하고 있다. 빙그레는 내달 12일 합병 승인 이사회를 개최하고 4월 1일 합병을 완료할 계획이다.

빙그레는 2020년 10월에 해태아이스크림을 인수한 이래로 공동 마케팅 실시, 물류 센터 및 영업소 통합 운영 등 시너지를 발휘하기 위해 다양한 효율화 작업을 진행했다. 그 결과 인수 2년 만에 흑자전환에 성공했으며 매출도 지속적으로 성장하며 성공적인 인수였다는 평가를 받고 있다.


양 사는 이번 합병을 통해 급변하는 시장 환경에 더욱 적극적으로 대응하고 효율적이고 최적화된 인프라를 활용해 시장경쟁력을 강화한다는 계획이다. 우선 중복된 사업 조직을 통합하고 업무 프로세스를 일원화하는 등 효율성을 제고하는 동시에 수익성을 극대화할 방침이다. 또 양사 제품을 해외 수출·이커머스 등 여러 채널로 판매를 확대해 매출 향상에 기여할 예정이다.


빙그레 관계자는 "빙그레와 해태아이스크림의 합병을 통해 국내뿐만 아니라 해외 식품시장을 선도하는 글로벌 식품 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
