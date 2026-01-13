당정, 대전·충남 통합 논의 속도…"내실·속도·결의 중요"

김민석 "대한민국 변화의 시작될 것"

교육자치·의료 등도 논의

김민석 국무총리는 13일 대전·충남 행정통합 추진과 관련해 "내실과 속도, 결의가 중요하다"고 강조했다.

김 총리는 이날 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 충남·대전 지역 국회의원 간담회에 참석해 "대한민국 변화의 시작이 대전·충남, 충남·대전에서 시작될 것"이라고 행정통합 필요성을 밝혔다.

그는 "충청권 광역통합이 가지는 의미가 정말 크다"며 "먼저 내실이 있어야 하고 방향이 옳다면 속도감 있게 진행하는 것과 이를 이끌어가는 결의가 필요하다"고 설명했다.

그러면서 조만간 대전·충남 행정통합의 방향을 국민에게 직접 설명하는 자리를 마련할 예정이라고 부연했다.

김민석 국무총리(아래줄 왼쪽 두 번째)가 13일 국회 의원회관에서 열린 충남ㆍ대전 통합을 위한 더불어민주당 충남·대전 지역 국회의원 간담회에 참석해 의원들과 기념 촬영하며 웃고 있다. 연합뉴스

박정현 민주당 의원(대전 대덕)은 간담회 이후 기자들을 만나 "대전 충남 통합이 균형 성장을 통한 대한민국 대도약의 서막이 될 것이라는 부분에 대해서 다시 한번 확인했다"면서 "대전·충남이 모두 들어가는 방식이어야 한다는 것에 공감했고, 명칭에 대해서는 시민 여론조사를 통해서 결정할 수 있다는 의견을 나눴다"고 설명했다.

교육과 의료 문제에 대해서는 "교육 자치가 훼손되지 않도록 통합을 추진해야 한다는 데 공감대를 형성했다"며 "대전·충남도 의료 서비스를 수도권 수준으로 확대해야 한다고 요청했고 김 총리도 이에 깊이 고민하겠다고 답했다"고 전했다.

국민의힘이 제안한 특별법에 대해 검토·수용 가능성도 언급했다. 민주당 충청발전특별위원장인 황명선 의원(충남 논산·계룡·금산)은 "서로 국회에서 제안했던 법안은 충분한 검토를 해서 반영할 수 있도록 하고 부족한 것은 또 보완하면 된다"면서 "핵심적인 것은 대전·충남, 충남·대전의 통합으로 통합시민들이 변화하는 삶을 만들어가는 것에 초점이 맞춰져야 한다고 생각한다"고 언급했다.

이어 "발목잡기식 정치적 공세는 멈춰야 한다"면서 "다양하게 올라오는 법안을 국회의원들이 최적의 방향으로 논의해서 최적의 안을 만드는 것"이라고 강조했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



