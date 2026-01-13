경기도주식회사-화성시환경재단, 기후행동 기회소득 맞춤 운영 업무협약 체결

경기도주식회사는 13일 경기도 성남시 판교 스타트업캠퍼스에서 화성시환경재단과 '기후행동 기회소득 활성화 및 화성시 플랫폼 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.

업무협약은 경기도주식회사와 화성시환경재단이 화성시 전용 참여형 기후행동 기회소득 플랫폼 구축과 활성화를 위해 마련됐다. 이재준 경기도주식회사 대표이사와 정승호 화성시환경재단 대표이사 등 10여명이 참석했다.

'기후행동 기회소득'은 민선 8기 경기도 대표 정책 중 하나로, 일상생활 속 온실가스 감축 활동에 대해 평가와 보상을 제공하는 사업이다. 경기도는 지난해부터 전용 앱(App)을 통해 도민들의 탄소 감축 활동 실적을 기록하고 이에 따른 보상을 지역화폐로 지급하고 있다. 현재까지 누적 가입 회원은 176만명이다.

업무협약을 통해 경기도주식회사와 화성시환경재단은 기후행동 기회소득 모바일 앱을 화성시 맞춤으로 확장 운영한다. 기존 경기도 기후행동 기회소득 애플리케이션 기반에 화성시 특화형 신규 탄소감축 실천 활동을 추가로 도입할 계획이다. 화성시 맞춤 활동은 ▲다회용기 사용 지원 ▲장바구니 사용 지원 ▲에코로드 운영 ▲재활용센터 활성화 ▲제로웨이스트 매장 지원 활동 5가지다.

이재준 경기도주식회사 대표이사는 "기후행동 기회소득은 경기도 친환경 정책의 가장 선두에서 도민과 탄소 중립을 위해 최선을 다하고 있다"며 "화성시와의 업무협약을 시작으로 더욱 많은 지역에서 맞춤형 운영을 선보여 보다 효율적인 탄소 감축 활동을 펼치겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



