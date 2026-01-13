광주 동구, '맘택시' 3년간 이용자·운행 모두 증가

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 동구의 '동구 맘택시 교통비 지원 사업'이 시행 3년 차를 맞아 이용자 수와 운행 건수가 모두 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

13일 동구에 따르면 맘택시 이용자는 지난 2024년 약 900명에서 2025년 1,100여 명으로 20% 이상 늘었고, 같은 기간 운행 건수도 2,400여 건에서 2,600여 건으로 증가해 실질적인 수요 확대가 확인됐다.

이용자 데이터를 분석한 결과, 임신 기간 정기검진뿐 아니라 출산 이후 영유아 예방접종과 각종 검진 등으로 이어지며, 일회성 이용이 아닌 반복·지속적인 이용이 뚜렷하게 늘어난 것으로 나타났다. 동구는 이를 두고 "임신 후기와 출산 직후처럼 이동이 특히 어려운 시기에 맘택시가 실질적인 도움을 주고 있다는 방증"이라고 설명했다.

만족도 조사에서도 긍정적인 평가가 두드러졌다. '의료 목적 이동에 도움이 되었다'는 응답 비율은 2024년 86.9%에서 2025년 91.8%로 크게 상승했다.

익명의 이용자들은 '아이를 키우다 보면 거의 매주 병원을 가게 되는데 맘택시 지원 덕분에 교통비 부담을 덜 수 있었다', '몸이 불편하거나 배가 불러올수록 맘택시의 소중함을 더 느끼게 된다'는 소감을 전했다.

동구 관계자는 "맘택시는 단순한 교통 지원을 넘어 출산 가정의 일상에 자연스럽게 스며든 정책"이라면서 "3년간의 운영 경험을 바탕으로 더욱 안정적이고 체감도 높은 서비스가 제공될 수 있도록 지속적으로 보완·발전시켜 나가겠다"고 말했다.





