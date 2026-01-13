본문 바로가기
현대차증권, '다정다익 랩어카운트' 신규 출시

송화정기자

입력2026.01.13 13:21

현대차증권은 '다정다익 랩어카운트'를 출시했다고 13일 밝혔다.

다정다익 랩어카운트는 기업 탐방을 기반으로 실적 개선이 예상되는 국내 주식에 집중 투자하는 '바텀업(Bottom-up)' 투자 전략을 활용한다. 개별 기업의 펀더멘탈과 경쟁력을 심층 검증하고 성장성과 가치가 높은 종목을 선별해 투자한다. 투자 이후에도 지속적인 기업 탐방과 컨퍼런스 콜 업데이트로 전 종목을 상시 점검해 소외되는 종목 없이 관리 및 운용한다.


특히 투자 유니버스는 고성장, 기술적 해자, 모멘텀 콘셉트에 주목해 내재가치 대비 저평가 돼 있고 트렌드에 부합하는 종목으로 구성한다.

이번 랩어카운트는 현대차증권 영업부(서울) 및 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 가입할 수 있다. 최소 가입 금액은 1000만원이며 계약기간은 1년 이상으로 권고하지만 중도해지도 가능하다.


김재정 현대차증권 WM사업실장(상무)은 "최근 국내 주식 시장은 업종별 순환매와 주도 업종 내 종목 순환매가 빠르게 전개되는 양상"이라며 "이번에 선보이는 랩어카운트는 실제 기업 탐방을 통해 종목 선별에 대한 개인 고객의 현실적인 한계를 극복할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

