본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

청년 독립부터 청소년 요리대회까지…광주 광산구 주민참여예산

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.13 13:21

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년·이주민·청소년 대상 추진
주민 제안 거쳐 선정·실행까지

광주 광산구의 주민참여예산제가 청년, 이주민, 청소년 등 정책 수요자를 대상으로 한 사업으로 추진되고 있다. 민선 8기 들어 주민참여예산 운영 과정에서 참여 대상을 확대하고, 제안부터 실행까지 당사자 의견을 반영하는 방식이 이어지고 있다.


13일 광산구에 따르면, 지난해 주민참여예산으로 추진된 청년 참여형 사업 '청년, 독립은 처음이라'는 독립 초기 또는 1인 거주 청년을 대상으로 공구 사용과 전등 교체, 변기·세면대 관리, 정리 수납 등 생활 기술 교육과 재테크 관련 프로그램을 운영했다. 식사를 함께하며 소통하는 프로그램도 함께 진행됐다. 이 사업에는 청년 208명이 참여했으며, 설문에 응한 113명 가운데 85.1%가 만족한다고 답했다.

청년 독립부터 청소년 요리대회까지…광주 광산구 주민참여예산
AD
원본보기 아이콘

광산구는 주민참여예산위원회에 청년과 이주민 위원 참여를 확대하고, 주민참여예산학교도 대상별 맞춤 과정과 찾아가는 교육 방식으로 운영해 왔다. 아이디어 발굴과 의제 제안, 사업 우선순위 결정 과정에 정책 수요자의 참여를 늘리는 방식이다.

이주민 대상으로 한 사업도 주민참여예산을 통해 추진됐다. 지난 2024년에는 이주민 한국어 교육을 위한 배움 교실과 선주민과 이주민이 함께 참여한 '달아실아리랑' 축제가 진행됐다. 해당 사업들은 기획과 선정 과정 전반에서 이주민 의견이 반영됐다.


청년 분야는 청년총회와 연계한 주민참여예산 사업이 이어졌다. 문화·예술 동아리 지원, 청년 프리랜서 교육 및 활동 지원 사업 등이 지난해 추진됐다. 올해는 청년 창업자 임대료 지원, 청년 일자리 박람회, 자기 주도적 건강 관리 지원, 출판 지원 등 4개 사업이 예정돼 있다.


올해는 청소년 주민참여예산 사업도 처음 도입된다. 청소년 요리경연대회, 전통시장 유휴공간을 활용한 진로 체험장 운영, 학교 밖 청소년 학습공간 지원 등 청소년총회에서 선정한 4개 사업이 추진 대상이다.

광산구는 주민참여예산 운영 전반에서 세대와 계층별 참여를 확대하는 방식으로 사업을 진행하고 있으며, 관련 사업은 주민참여예산을 통해 계속 추진되고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"

새로운 이슈 보기