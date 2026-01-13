이천시, 노후 슬레이트 철거·지붕개량 지원…내달 20일까지 접수

경기도 이천시는 '2026년도 슬레이트 철거·처리 및 지붕개량 지원사업' 신청을 다음 달 20일까지 접수한다고 13일 밝혔다.

올해 사업 지원 규모는 주택 등 슬레이트 철거 153동, 지붕개량 17동 등 총 170동 규모다.

슬레이트 철거·처리 지원 대상은 슬레이트를 지붕재나 벽체로 사용한 주택 및 비주택(창고·축사) 건축물이다. 지원 금액은 주택의 경우 최대 700만원이다. 동당 352만원 범위의 소규모 주택을 우선 지원한다. 창고·축사 등 비주택 건축물은 최대 540만원까지 지원한다.

지붕개량사업은 최대 500만원을 지원한다. 동당 300만원 범위의 소규모 주택을 우선 지원한다. 다만 지원 규모를 초과할 경우 일부 자부담이 발생할 수 있다.

희망자는 이천시청 홈페이지의 고시·공고란을 참고해 주소지 읍면동 주민센터 및 시청 환경보호과로 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 행정복지센터 또는 시청 환경보호과로 문의하면 된다.

시는 청자가 많을 경우 소득수준, 주거약자, 주택의 노후도 및 긴급성 여부 등을 고려하여 우선순위에 따라 대상자를 선정할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>