돔구장 갖춘 인천 '스타필드 청라' 건설 순항…내년 말 준공

박혜숙기자

입력2026.01.13 11:47

인천경제자유구역청은 서구 청라동 일대에 '스타필드 청라'를 건립하는 사업이 내년 말 준공을 목표로 차질 없이 추진 중이라고 13일 밝혔다.


스타필드 청라는 대형 쇼핑몰과 돔구장(멀티스타디움)이 결합한 복합 엔터테인먼트 시설로 연면적 51만㎡, 지하 3층∼지상 9층 규모로 지어질 예정이다. 현재 공정률 34%를 보인다.

프로야구 경기장뿐 아니라 복합 문화관람 시설을 갖춘 2만1천석 규모의 돔구장에서는 국내외 유명 아티스트 공연, e스포츠 국제대회, 전시회 등이 개최될 예정이다.


스타필드 청라 조감도. 인천경제자유구역청 제공

유정복 인천시장은 이날 건설 현장을 방문해 사업 추진과 안전관리 상황을 점검하고 향후 일정 등을 확인했다.


유 시장은 "시민이 일상에서 문화와 여가를 함께 누릴 수 있는 공간이 될 것으로 기대한다"며 "계획에 따라 안정적으로 추진될 수 있도록 필요한 행정 사항을 지속해서 점검·관리해 나가겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
