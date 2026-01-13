구미경찰서, 번호대기표 활용한 보이스피싱 범죄예방 추진

금융기관 협업,대기표 여백에 예방 문구

QR코드 삽입 시민 체감형 예방 대책

병원·관공서 협업 통한 예방활동 확대 추진

경북 구미경찰서는 13일 최근 급증하는 보이스피싱 범죄로부터 시민의 재산 피해를 예방하기 위해 새마을금고와 협조하여 번호대기표를 활용한 보이스피싱 예방 홍보를 추진한다고 밝혔다.

이번 시책은 금융기관을 방문한 시민이 번호대기표 발권 과정에서 대기표 용지의 여백에 예방 문구를 삽입하고, QR코드를 통해 경찰청에서 제작한 보이스피싱 예방 홍보영상으로 즉시 연결되는 방식으로 운영된다.

번호대기표 발권 과정에서 대기표 용지의 여백에 예방 문구를 삽입하고, QR코드를 통해 경찰청에서 제작한 보이스피싱 예방 홍보영상으로 즉시 연결되는 방식으로 운영된다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

특히 구미경찰서와 새마을금고는 지난 12. 18. 보이스피싱 피해 근절을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있으며, 이에 대한 업무협약의 일환으로 시민이 직접 체감할 수 있는 실질적인 예방 대책 마련이 필요하다는 점에서 이번 시책이 기획됐다.

이처럼, 구미경찰서는 향후 금융기관은 물론 병원, 관공서 등과 협조를 통해 번호대기표를 활용한 예방 홍보를 확대 추진할 계획이다.

구미경찰서장 유오재는 "보이스피싱 범죄는 시민이 일상에서 체감할 수 있는 예방 정책이 중요하다."라며, "앞으로도 지역 기관과의 지속적인 협업을 통해 보이스피싱 피해를 줄이기 위한 다양한 예방 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>