본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양평군 "공공텃밭으로 오세요"…주말농장 198구획 분양 시작

이종구기자

입력2026.01.13 11:25

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양평군, 2026년 공공텃밭 분양 대상자 모집
23일까지 접수…4월부터 11월까지 운영

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 12일부터 23일까지 '양평군민 공공텃밭' 분양 대상자를 모집한다고 13일 밝혔다.

양평군청 전경. 양평군 제공

양평군청 전경. 양평군 제공

AD
원본보기 아이콘

'양평군민 공공텃밭'은 군민에게 생활 속 친환경 영농활동 체험 기회를 제공함으로써 농업에 대한 이해를 높이고, 건전한 여가문화 정착을 도모하기 위해 조성됐다.


공공텃밭은 양평읍 공흥리 606-1번지 일원에 위치하며, 군은 올해 총 198구획을 분양할 예정이다. 구획 당 면적은 16.8㎡이며, 임대료는 3만원이다. 군은 부지 정리와 분양 대상자 선정 등의 절차를 거쳐 4월 1일부터 11월 말까지 공공텃밭을 운영할 계획이다.

공공텃밭 신청 접수는 관내 초등학교, 어린이집, 유치원 등 공공기관·단체를 대상으로 한 특별 분양과 양평군에 주소를 둔 주민(세대주)을 대상으로 한 일반 분양으로 나눠 진행된다. 일반 분양의 경우 다문화가정, 한부모가정, 다자녀가정(3자녀 이상) 등이 우선 선정될 예정이다.


군은 서류 심사 후 오는 2월 5일 양평군청 누리집 공지사항 게시 및 문자 안내를 통해 선정자에게 개별 통보할 예정이다.


전진선 양평군수는 "군민들에게 영농 체험 기회를 제공함으로써 농업의 가치를 높이고, 자연과 함께하는 활동을 통해 건전한 가족 여가 문화 정착과 지역 주민 간 교류의 장이 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 '양평군민 공공텃밭' 분양과 관련한 자세한 사항은 양평군청 누리집 공지사항을 참고하거나 (사)양평환경농업-21 추진위원회로 문의하면 된다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"

새로운 이슈 보기