구미시 평생학습원, 2026년 제1기 정기과정 수강생 모집

2월 23일부터 개강, 5개 과정 69개 강좌, 1650명 선발

생활교양부터 청년희망클래스까지 학습 선택 폭 확대

경북 구미시 평생학습원은 1월 19일부터 23일까지 구미시 통합예약 포털을 통해 2026년 제1기 정기과정 수강생 1650명을 모집한다.

이번 정기과정은 2월 23일부터 5월 15일까지 5개 과정 69개 강좌가 12주 동안 운영된다.

▶ 경제 뉴스 실전 가이드, 걷기 체조 등 생활 교양과정 15개 강좌

▶ 진짜쉬운일본어, 유화 등 외국어·문화예술과정 19개 강좌

▶ 해금, 드럼 등 악기과정 13개 강좌

▶ 홈패션(입문), 이모티콘 제작 등 능력향상과정 19개 강좌

▶ 청년요가, 청년보컬트레이닝 등 청년희망클래스과정 3개 강좌

수강생 모집 대상은 19세 이상 구미시민 또는 관내직장 재직자이고, 구미시 통합예약 포털에서 인터넷 신청 후 전산추첨을 하며, 원활한 신청을 위해 5일에 걸쳐 과정별 순차적으로 진행된다.

모집정원 미달인 경우 추가로 재모집 기간(2. 2. ~ 2. 3.)을 둘 예정이며 기타 자세한 사항은 구미시평생학습원 홈페이지를 참고하거나 학습운영팀으로 문의하면 된다.

이번 정기과정이 새로운 배움의 출발점이 되어 시민들이 자신의 가능성을 발견하고 미래를 향해 나아가는 계기가 되기를 기대한다. 평생학습원은 앞으로도 시민들의 다양한 삶의 변화와 학습 수요에 발맞춘 맞춤형 평생학습 프로그램을 확대해 나가는 한편, 2030 청년세대의 참여를 높이기 위해 청년희망클래스과정 3강좌를 개설·운영하여 배움이 일상이 되고 도전이 문화로 자리 잡는 평생학습도시 구미 조성을 시민과 함께 힘써 나갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



