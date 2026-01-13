與 신임 원내지도부 첫 회의…한병도 "사즉생 각오로 위기 돌파"

13일 與한병도 주재 첫 원내대책회의

원내지도부 인선 마무리…이기헌 유임

"15일 본회의서 2차종합특검법 처리"

한병도 더불어민주당 신임 원내대표 주재로 새롭게 꾸려진 원내지도부의 첫 회의가 진행됐다. 한 원내대표는 "사즉생의 각오로 위기를 돌파하겠다"는 의지를 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.1.13

13일 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 한 원내대표는 "이재명 국민주권정부의 성공과 대한민국 대도약을 위해 다시 신발 끈을 조여 매고 전력투구하겠다"며 이렇게 전했다. 이날 원내대책회의는 지난 11일 한 원내대표가 신임 원내대표로 선출된 이후 처음으로 주재하는 회의다.

한 원내대표는 전날 원내운영수석부대표에 천준호 의원, 원내정책수석부대표에 김한규 의원, 원내소통수석부대표에 전용기 의원을 임명한 데 이어 이날도 새로운 원내지도부를 발표했다. 이기헌 원내대표 비서실장과 김현정·문금주·백승아 원내대변인, 김기표·김남근·김동아·김문수·김준혁·박용갑·박홍배·안태준·오세희·이상식·이용우·이주희·이훈기·전진숙·조인철 원내부대표는 유임됐다. 새 원내부대표로 김성회·박민규·이정헌 의원이 선임됐다.

한 원내대표는 오는 15일 열릴 국회 본회의에서 전날 법사위 전체회의를 통과한 2차 종합특검법을 올리겠다고 강조했다. 그는 "기존 3대(내란·김건희·채해병)특검이 미처 밝히지 못한 부분을 확실하게 치밀하게 밝히는 법안"이라며 "15일 본회의에서 법안을 반드시 처리하겠다"고 전했다.

또 한 원내대표는 "쿠팡의 고객정보 유출 사태와 불법행위에 대한 국정조사 보고서도 15일 본회의에 보고된다"며 "민주당은 쿠팡 사태의 진상을 밝히고 국민을 우롱하는 기업의 못된 행태를 바로잡겠다. 쿠팡의 고객정보 유출 관련 국정조사를 관철하겠다"라고도 말했다.

한편 전날 정부가 입법 예고한 중수청(중대범죄수사청)법·공소청법에 대해 당내 이견이 나오고 있는 가운데 한 원내대표는 "당과 정부 사이에 이견은 없다"며 "78년 만에 검찰청을 폐지하고 수사와 기소를 완전히 분리하는 일은 대한민국 사법에 새집을 짓는 거대한 공사다. 튼튼한 집을 짓기 위해 설계도를 두고 치열하게 토론하는 것은 당연한 과정이다"라며 당정 갈등으로 보는 시각에 선을 그었다.





황서율 기자



