본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, '상반기 귀농 농업 창업·주택 구입 지원사업' 대상자 모집

이종구기자

입력2026.01.13 10:51

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양주시, 30일까지 접수
연 2.0% 저금리로 최대 3억원 지원
만 18세~65세까지 신청 가능

경기 양주시가 신규 농업 인력을 육성하고 귀농인의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위해 오는 30일까지 '2026년 상반기 귀농 농업 창업 및 주택 구입 지원사업' 대상자를 모집한다.

농업기술센터 전경. 양주시 제공

농업기술센터 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 농협 자금을 활용해 대상자에게 신용 및 담보대출을 저금리로 실행하고, 시중금리와의 차이를 정부 예산으로 지원하는 이차보전 사업이다. 선정된 대상자는 연 2.0%의 금리로 자금을 지원받을 수 있으며, 상환 조건은 5년 거치 10년 원금균등분할상환 방식이다.


지원 분야는 ▲농업 창업 자금 ▲주택 구입 자금이 있다. 농업 창업 자금은 세대당 최대 3억 원까지 지원되며 농지 및 축사 부지 구입, 하우스·양액 재배시설·버섯재배사 설치, 농기계 구입 등에 활용할 수 있다. 주택 구입 자금은 세대당 최대 7500만원 한도로 대지를 포함한 주택 구입, 신축, 증·개축 등에 사용이 가능하다.

신청 자격은 사업 신청 연도 기준 만 18세 이상 만 65세 이하로, 대상자는 ▲농촌 외 지역에서 1년 이상 거주하다 관내 농촌지역으로 전입한 지 만 6년이 경과하지 않은 '귀농인' ▲농촌지역에 1년 이상 주민등록이 되어 있고 영농 경험이 없는 '재촌비농업인' ▲사업 신청일 기준 1년 이상 농촌 외 지역에 거주 중인 '귀농희망자(당해 연도 전입 예정)'가 해당된다.


사업 신청을 희망할 경우, 오는 30일까지 양주시 농업기술센터 농업정책과 농업복지팀으로 직접 방문해 제출하면 된다. 제출서류는 양주시 누리집 고시공고란에서 확인할 수 있다.


이송주 농업기술센터 소장은 "농업은 초기 시설 투자와 주거지 마련 등 진입 장벽이 높은 편이라 많은 예비 농업인들이 어려움을 호소해왔다"며 "이번 저금리 융자 지원이 초기 자본 부족으로 고민하는 귀농인들에게 실질적인 금융 부담을 덜어주길 기대한다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"

새로운 이슈 보기