합포구 합포동, 동절기 한파 대비 지역아동센터 방문

따뜻한 겨울나기 후원 물품 전달



경남 창원특례시 마산합포구 합포동행정복지센터은 관내 아동들이 건강하고 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 관내 지역아동센터 4개소를 현장 방문해 상호 협력체계 구축을 위한 점검 및 소통을 펼쳤다.

합포동, 동절기 한파 대비지역아동센터 방문.

지난 12일 후원 물품으로 쌀 10㎏을 전달했으며 지역아동센터 운영에 대한 애로사항, 불편 사항을 들으며 소통하는 시간을 가졌다. 각 센터의 운영 현황을 확인하고 겨울철 안전관리 및 취약 상황 발생 시 신속한 연계가 가능하도록 협조 체계를 점검했다.

관내 지역아동센터에서는 방과 후 돌봄이 필요한 아동들에게 돌봄서비스, 교육과 문화 프로그램 제공, 보호자와 지역사회와의 연계 등 종합적인 아동복지서비스를 제공하고 있다.

박근희 합포동장은 "아동들을 위해 사명감을 가지고 임해주시는 지역아동센터 관계자분들에게 감사드린다. 앞으로도 지역 내 아동 돌봄 공백을 최소화하고, 아동들을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



