본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

합포구 합포동, 동절기 한파 대비 지역아동센터 방문

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.13 10:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

따뜻한 겨울나기 후원 물품 전달

경남 창원특례시 마산합포구 합포동행정복지센터은 관내 아동들이 건강하고 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 관내 지역아동센터 4개소를 현장 방문해 상호 협력체계 구축을 위한 점검 및 소통을 펼쳤다.

합포동, 동절기 한파 대비지역아동센터 방문.

합포동, 동절기 한파 대비지역아동센터 방문.

AD
원본보기 아이콘

지난 12일 후원 물품으로 쌀 10㎏을 전달했으며 지역아동센터 운영에 대한 애로사항, 불편 사항을 들으며 소통하는 시간을 가졌다. 각 센터의 운영 현황을 확인하고 겨울철 안전관리 및 취약 상황 발생 시 신속한 연계가 가능하도록 협조 체계를 점검했다.


관내 지역아동센터에서는 방과 후 돌봄이 필요한 아동들에게 돌봄서비스, 교육과 문화 프로그램 제공, 보호자와 지역사회와의 연계 등 종합적인 아동복지서비스를 제공하고 있다.

박근희 합포동장은 "아동들을 위해 사명감을 가지고 임해주시는 지역아동센터 관계자분들에게 감사드린다. 앞으로도 지역 내 아동 돌봄 공백을 최소화하고, 아동들을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"

새로운 이슈 보기