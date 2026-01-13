강원도교육청, 고교학점제 전담 지원 체계 가동

강원도교육청, ‘고교학점제 지원센터’ 설치·운영

강원특별자치도교육청은 고교학점제 전면 도입에 따른 운영 내실화를 위해 지난 1일 '고교학점제 지원센터'를 설치하고 본격적인 운영에 들어갔다고 13일 밝혔다.

고교학점제 지원센터는 '초·중등교육법' 제48조의2 및 교육부의 고교학점제운영 개선 대책에 따라 설치되는 전담 지원 조직으로, 학교의 고교학점제 운영을 체계적으로 지원하고 학생의 진로·적성에 따른 과목 선택권을 보장하기 위해 마련됐다.

고교학점제 지원센터는 강원특별자치도교육청 중등교육과(6층) 내에 설치됐으며, 장학관 1명(센터장), 장학사 2명, 일반직 공무원 1명 등 전문 인력이 배치돼 고교학점제 전반에 대한 종합 지원 기능을 수행한다.

고교학점제 지원센터는 △강원형 고교학점제 운영을 위한 지원 체제 구축 △학생 과목 선택권 확대 △학생 맞춤형 진로·학업 설계 지원 △최소 성취수준 보장지도 등 책임교육 지원 △교원 역량 강화 연수 운영 △학생·학부모 대상 고교학점제 홍보 강화 등의 역할을 맡는다.

특히 공동교육과정, 온라인 공동교육과정, 학교 밖 교육, 고교-대학 학점 인정 과목 운영 등 학교 단독으로 운영하기 어려운 교육과정에 대한 지원을 강화해 강원 지역 여건에 따른 교육 격차 해소에 기여할 것으로 기대된다.

또한 지원센터는 '강원 고교학점제지원센터 누리집'을 중심으로 학생과 학부모를 위한 정보 제공을 확대하고, 고교학점제 박람회와 설명회 운영을 통해 현장의 이해도를 높일 계획이다.

김성래 중등교육과장은 "고교학점제 지원센터 설치는 학생 한 명 한 명의 선택과 성장을 책임지는 교육으로 나아가기 위한 중요한 기반"이라며 "학교 현장이 안정적으로 고교학점제를 운영할 수 있도록 촘촘한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>