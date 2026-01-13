본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]상명대

입력2026.01.13 10:39

수정2026.01.13 10:41

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆상명대

△서울캠퍼스 융합공과대학장, 자연과학대학장, 융합공과대학 공학교육 혁신센터장, 자유전공학부대학 자유전공(IT계열) 및 자유전공(이공계열)주임교수(정) 민경하




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"

새로운 이슈 보기