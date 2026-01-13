◆상명대
△서울캠퍼스 융합공과대학장, 자연과학대학장, 융합공과대학 공학교육 혁신센터장, 자유전공학부대학 자유전공(IT계열) 및 자유전공(이공계열)주임교수(정) 민경하
[인사]상명대
2026년 01월 13일(화)
