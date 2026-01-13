강원도교육청, 조직개편 단행…‘학교지원과’ 신설로 현장 지원 강화

강원도교육청, 2026년 본청 조직개편 단행

학교지원과 중심 현장 지원 강화·기능 재구조화

강원특별자치도교육청은 사업 관리의 일원화와 현장 지원 강화를 위해 대응조직 체계를 구축하고, 부서장 통솔 범위의 적정화와 기능 재구조화를 골자로 한 본청 조직개편을 2026년 1월 1일자로 단행했다.

이번 조직개편의 주요 내용으로, 기존 '미래학교지원과'는 '학교지원과'로 명칭을 변경하였다. 아울러 예산과의 '교육공무직팀'과 총무과의 '행정정보팀'을 학교지원과로 이관하였으며, 기존 미래학교지원과 소속이던 '미래학교기획팀'과 '미래학교운영팀'은 팀 통합 후 시설과의 '미래학교조성팀'으로 이동하였다.

이에 따라 학교지원과는 기존 '학교지원팀'과 팀 이동된 '교육공무직팀' 및 '행정정보팀' 3개 팀으로 새롭게 구성된다.

학교지원팀은 △학교복합시설 활성화 사업 △교육지원청 학교지원센터(팀) 관리 △학교행정업무 선진화 업무를 담당한다.

교육공무직팀은 △교육공무직 관련 자치법규 관리 △단체(임금)교섭 △처우개선 △정원 및 인사관리 △인건비 및 퇴직금 관리 △복지제도 운영을 맡는다.

행정정보팀은 △정보화사업 기획·조정 △나이스 및 에듀파인 시스템 운영 지원 △정보보안 및 개인정보 보호 △스쿨넷 서비스 구축 업무를 수행하게 된다.

이번 학교지원과 조직개편은 미래교육 정책 변화에 능동적으로 대응하고 학교 현장 지원을 강화하기 위한 것으로, 부서 기능에 부합하도록 팀을 재구성함으로써 기존보다 더욱 효율적이고 체계적인 업무 지원이 가능해질 것으로 기대된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>