고려아연, 美 알타 리소스 테크놀로지스와 '희토류' 생산 협력

2027년 생산시설 가동 목표

연간 100t 규모 폐영구자석 처리 JV 설립

잔기차·방산·풍력터빈 희토류 생산 목표

고려아연은 생화학 기술을 활용해 희토류를 분리하는 기술을 보유한 미국 알타 리소스 테크놀로지스(Alta Resource Technologies)와 '희토류' 생산을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 파트너십은 폐영구자석(End-of-life Permanent Magnets)을 고순도 희토류 산화물로 리사이클링 및 정제해 희토류를 생산하기 위한 노력의 일환이다.

울산에 위치한 고려아연 온산제련소 전경. 고려아연 AD 원본보기 아이콘

양사는 미국 내 합작법인을 설립하고, 고려아연의 미국 내 자회사가 운영 중인 기존 미국 사업장 부지에 관련 시설을 구축할 예정이다. 합작법인은 2027년 희토류 생산시설의 상업 가동을 목표로 하고 있으며, 초기 연간 100t 규모의 고순도 희토류 산화물 처리 및 생산 능력을 확보한 이후 단계적으로 생산 규모를 확대해 나갈 계획이다.

또 폐영구자석을 원료로 네오디뮴 산화물(Neodymium Oxide)과 프라세오디뮴 산화물(Praseodymium Oxide), 디스프로슘 산화물(Dysprosium Oxide), 터븀 산화물(Terbium Oxide) 등 고순도 희토류 산화물을 생산하는 데 주력한다는 방침이다. 전기차 모터와 풍력 터빈, 방위산업 시스템에 필수적인 희토류 산화물을 한미 양국에 안정적으로 공급하는 기반을 구축할 것으로 기대한다.

한편 고려아연은 미국 내 통합 제련소 건설 프로젝트를 추진 중이다. 미국 자회사인 페달포인트(PedalPoint)는 2022년 이후 전자폐기물 리사이클링 기업 이그니오(Igneo), 전자제품 리사이클링 기업 에브테라(evTerra), 스크랩 메탈 트레이딩 기업 캐터맨 메탈스(Kataman Metals), IT자산 관리 기업 MDSi 등을 전략적으로 인수하며 미국 내 종합적인 자원순환 밸류체인을 형성해 왔다. 페달포인트가 구축한 자원순환 사업 기반은 희토류 산화물 생산에 필요한 원료를 안정적으로 공급할 것으로 전망된다.

또 페달포인트는 고려아연이 추진 중인 미국 '크루서블(Crucible)' 제련소 건설 프로젝트와도 시너지를 발휘할 것으로 기대된다. 알타 리소스 테크놀로지스는 '정밀 채굴(Precision Mining)' 개념을 선도하는 기업이다. 맞춤형으로 설계된 단백질을 활용해 복잡한 혼합물 내에 함유된 저농도의 희토류 원소를 선택적으로 분리·정제할 수 있는 생화학 공정 플랫폼 기술을 보유하고 있다. 최근 시리즈 A 투자 유치를 마무리한 알타 리소스 테크놀로지스는 고려아연과 파트너십을 통해 미국 내에 존재하는 2차 자원을 활용해 희토류 산화물을 생산하는 사업 모델을 구축한다는 계획이다.

최윤범 고려아연 회장은 "미국 내 제련소 건설을 통해 한미 핵심광물 공급망의 중추 역할을 수행하겠다는 전략에 이어, 이번 협력은 최근 전 세계적으로 전략적 중요성이 더욱 커지고 있는 희토류 분야에서 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로 한미 양국 첨단기술 기업들을 대상으로 희토류를 안정적으로 공급하면서 '신뢰할 수 있는 공급망 파트너' 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



