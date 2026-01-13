본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

고환율·주식시장 상승 기대…채권시장 위축

박형수기자

입력2026.01.13 10:18

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융투자협회는 '2026년 2월 채권시장지표'를 발표하고, 고환율 지속과 주식시장 상승 기대 등으로 채권시장 심리가 전월 대비 악화했다고 13일 밝혔다.


금투협에 따르면 지난 2일부터 7일까지 채권시장 전문가를 대상으로 설문 조사한 결과 종합 채권시장심리지수(BMSI)는 96.8로 전월(99.9)보다 3.1포인트(P) 하락했다. 고환율이 이어지는 가운데 코스피 지수가 상승할 것이라는 응답이 늘어나면서 채권시장 전반의 투자심리가 위축된 것으로 분석됐다.

기준금리 전망과 관련해서는 응답자의 96%가 오는 15일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 동결될 것으로 예상했다. 이는 직전 조사와 동일한 수준으로, 고환율과 부동산 시장 불안정이 지속되면서 금리 동결 전망이 유지된 것으로 나타났다.


시장금리 전망을 반영한 금리전망 BMSI는 121.0으로 전월(144.0) 대비 크게 하락했다. 금투협은 올해 국채 발행 물량 증가와 지정학적 리스크 확대 등을 배경으로 금리 하락에 대한 기대가 약화한 결과라고 설명했다. 금리 상승을 예상한 응답자는 6%로 전월보다 5%P 낮아졌다. 금리 하락 응답자 비율은 27%로 전월 대비 28%P 하락했다.


물가 관련 BMSI는 94.0으로 전월(101.0)보다 낮아졌다. 국제유가 하락에도 불구하고 고환율 지속에 따른 수입물가 상승 우려가 반영되면서 물가 상승 응답 비율은 15%로 전월 대비 3%P 상승했다. 반면 물가 하락 응답 비율은 9%로 4%포인트 낮아졌다.

환율 관련 BMSI는 82.0으로 전월(108.0)보다 큰 폭으로 하락했다. 연말 원·달러 환율이 1420원대까지 내려왔으나, 저가 매수세 유입과 엔화 약세 등 대외 변수의 영향으로 2월 환율 상승을 예상한 응답자가 늘어난 것으로 조사됐다. 환율 상승 응답 비율은 28%로 전월 대비 7%포인트 증가했고, 환율 하락 응답 비율은 10%로 19%포인트 감소했다.



고환율·주식시장 상승 기대…채권시장 위축
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

새로운 이슈 보기