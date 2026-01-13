고환율·주식시장 상승 기대…채권시장 위축

금융투자협회는 '2026년 2월 채권시장지표'를 발표하고, 고환율 지속과 주식시장 상승 기대 등으로 채권시장 심리가 전월 대비 악화했다고 13일 밝혔다.

금투협에 따르면 지난 2일부터 7일까지 채권시장 전문가를 대상으로 설문 조사한 결과 종합 채권시장심리지수(BMSI)는 96.8로 전월(99.9)보다 3.1포인트(P) 하락했다. 고환율이 이어지는 가운데 코스피 지수가 상승할 것이라는 응답이 늘어나면서 채권시장 전반의 투자심리가 위축된 것으로 분석됐다.

기준금리 전망과 관련해서는 응답자의 96%가 오는 15일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 동결될 것으로 예상했다. 이는 직전 조사와 동일한 수준으로, 고환율과 부동산 시장 불안정이 지속되면서 금리 동결 전망이 유지된 것으로 나타났다.

시장금리 전망을 반영한 금리전망 BMSI는 121.0으로 전월(144.0) 대비 크게 하락했다. 금투협은 올해 국채 발행 물량 증가와 지정학적 리스크 확대 등을 배경으로 금리 하락에 대한 기대가 약화한 결과라고 설명했다. 금리 상승을 예상한 응답자는 6%로 전월보다 5%P 낮아졌다. 금리 하락 응답자 비율은 27%로 전월 대비 28%P 하락했다.

물가 관련 BMSI는 94.0으로 전월(101.0)보다 낮아졌다. 국제유가 하락에도 불구하고 고환율 지속에 따른 수입물가 상승 우려가 반영되면서 물가 상승 응답 비율은 15%로 전월 대비 3%P 상승했다. 반면 물가 하락 응답 비율은 9%로 4%포인트 낮아졌다.

환율 관련 BMSI는 82.0으로 전월(108.0)보다 큰 폭으로 하락했다. 연말 원·달러 환율이 1420원대까지 내려왔으나, 저가 매수세 유입과 엔화 약세 등 대외 변수의 영향으로 2월 환율 상승을 예상한 응답자가 늘어난 것으로 조사됐다. 환율 상승 응답 비율은 28%로 전월 대비 7%포인트 증가했고, 환율 하락 응답 비율은 10%로 19%포인트 감소했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



