송언석 "2차 종합특검법은 선거공작…15일 상정시 필리버스터 대응"

송언석 국민의힘 원내대표는 더불어민주당이 추진하는 2차 종합 특검법에 대해 "오는 15일 본회의에서 밀어붙일 경우 필리버스터(무제한 토론) 등 모든 수단을 동원해 맞서겠다"고 예고했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 원내대책회의를 열고 "2차 종합 특검법은 3대 특검 재연장법이자 지방선거를 내란몰이 선거로 만들겠다는 공작"이라며 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.1.13

국회 법제사법위원회는 전날 안건조정위와 전체회의를 연달아 열고 민주당 주도로 '윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'(2차 종합 특검법)을 수정 처리했다. 민주당은 오는 15일 국회 본회의에 2차 종합 특검법을 상정해 처리한다는 방침이다.

송 원내대표는 "3대특검 재연장법 수사 대상에는 지자체 동조 혐의를 포함했다"며 "국민의힘 현역 단체장을 근거 없이 동조범으로 몰아 정치적 타격 주겠다는 선거 공작"이라고 꼬집었다.

그러면서 "한병도 민주당 신임원내지도부의 1호 법안을 여야 합의 없는 일방적 야당 탄압 특검으로 할 것인가"라고 물으며 "야당을 협상 파트너이자 한 축으로 인정한다는 게 삼일천하에 그치고 무한 정쟁에 들어가는 일이 없기를 촉구한다"고 했다.

이재명 대통령이 오는 16일 각 정당의 지도부를 청와대로 초청해 오찬 간담회를 갖기로 한 것에 대해서도 비판했다. 송 원내대표는 "필리버스터 극한 충돌이 예상되는 시간에 여야 지도부를 불러 오찬을 갖겠다는 한가한 발상에 기가 찰 따름"이라며 "이 대통령이 진심으로 야당 지도부와 소통하길 원하면 오찬이 아니라 사법 파괴, 정치파괴 연장법을 철회하고 여야 합의 없는 것은 하지 않겠다는 약속부터 하길 바란다"고 덧붙였다.





