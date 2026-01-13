초기투자액셀러레이터협회, '스타트업 투자자 서밋' 개최

민간 주도 투자 생태계 전환 논의

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 오는 29일부터 30일까지 이틀간 부산에서 '2026 스타트업 투자자 서밋'을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 서밋은 자본 중심의 기존 벤처투자 방식을 넘어 연결과 연대, 학습을 기반으로 한 민간 주도 투자 생태계의 방향을 제시하는 것을 목표로 한다. 특히 액셀러레이터(AC) 제도 도입 10여년을 맞아 그간 대한민국 초기 투자자들이 만들어온 변화와 한계를 점검하고 향후 10년의 진화를 논의하는 자리로 기획됐다. KAIA는 단순한 자금 공급을 넘어 지식과 경험, 네트워크와 신뢰가 창업생태계의 지속가능성을 결정하는 핵심 자산으로 부상하고 있다는 문제의식에서 이번 행사를 준비했다고 설명했다.

행사는 ▲전통 벤처투자 산업의 패러다임 변화 ▲출자기관(LP)과 스타트업 투자 운영사(GP) 간의 새로운 협력 모델 ▲립스(LIPS) 인베스터 스케일업 ▲액셀러레이터 비즈니스모델 2.0 ▲인공지능(AI)이 바꾸는 스타트업 투자와 성장보육 기술 등 다섯 가지 핵심 어젠다를 중심으로 구성됐다.

세부적으로는 콘퍼런스와 패널 토론, 라운드테이블, 네트워킹 리셉션을 결합한 복합 프로그램으로 운영된다. 키노트와 인사이트 발제를 통해 국내외 투자 환경의 흐름과 전략적 시사점을 공유하고, 패널 토론과 파이어사이드 토크에서는 참가자들이 실제 투자 현장의 고민과 해법을 입체적으로 논의할 예정이다. 아울러 투자자와 스타트업, 정책기관, 지역 혁신 주체들이 자연스럽게 교류할 수 있는 네트워킹 공간과 프라이빗 IR 기회도 마련된다.

KAIA는 이번 서밋을 통해 액셀러레이터를 대한민국 창업생태계의 '설계자이자 연결자'로 재정의하고, 정부 의존형 구조를 넘어 민간 주도의 자생적 투자 생태계로 나아가기 위한 공론의 장을 만든다는 계획이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>