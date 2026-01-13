작년 폐기 손상화폐 쌓으면…에베레스트산 17배 달한다

한은, 작년 손상화폐 3억6401만장 폐기

"깨끗이 사용하면 화폐제조 소요 비용 절감"

지난해 폐기된 손상화폐를 쌓아 올리면, 에베레스트산(8849m)의 17배에 달하는 것으로 나타났다.

손상 은행권 및 손상 주화. 한국은행 AD 원본보기 아이콘

13일 한국은행은 2025년 손상화폐 3억6401만장(2조8404억원)을 폐기했다고 밝혔다. 이는 2024년 4억7489만장(3조3761억원) 대비 1억1088만장(23.3%) 감소한 수치다. 한은 관계자는 "시중금리 하락으로 인한 화폐수요 증가 등의 영향으로 환수량이 감소한 결과"라고 말했다. 손상화폐는 시중에서 유통되다 한은으로 환수된 화폐 중 훼손·오염 등으로 통용에 부적합하다고 판정된 화폐를 말한다.

은행권 폐기량은 2억9518만장(2조8286억원)이었다. 권종별로는 1만원권이 1억4549만장으로 전체의 49.3%였고, 1000원권이 1억399만장(35.2%), 5만원권이 2314만장(7.8%), 5000원권이 2257만장(7.6%)이었다. 주화 폐기량은 6882만장(118억원)으로, 화종별로는 100원화(3019만장, 43.9%), 500원화(1664만장, 24.2%), 10원화(1636만장, 23.8%), 50원화(563만장, 8.2%) 순이었다.

한은 관계자는 "폐기된 물량을 낱장으로 길게 이으면 총 길이가 4만4043㎞로 지구 한 바퀴(약 4만㎞)를 돌고 남으며, 층층이 쌓으면 총 높이는 14만7017m로 에베레스트산의 17배, 롯데월드타워(555m)의 265배에 달한다"고 말했다. 이어 "화폐를 깨끗이 사용하면 매년 화폐 제조에 소요되는 비용을 절감할 수 있는 만큼 한은은 앞으로도 '돈 깨끗이 쓰기' 홍보 활동을 적극적으로 이어나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 화폐 교환 기준은 손상 정도에 따라 다르다. 화재 등으로 은행권이 손상돼 사용될 수 없게 된 경우 남아있는 면적이 4분의 3 이상이면 액면금액의 전액을, 5분의 2 이상~4분의 3 미만이면 반액을 받을 수 있다. 남아있는 면적이 원래 면적의 5분의 2 미만인 경우 무효 처리된다. 주화 역시 손상되거나 기타 사유로 통용에 적합하지 않을 경우 액면금액으로 교환할 수 있으나, 모양을 알아보기 어렵거나 진위를 판별하기 어려운 주화는 교환할 수 없다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>