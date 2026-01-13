금감원, 보이스피싱 예방 홍보대사에 가수 '나태주' 위촉

금융감독원은 트로트 가수 나태주씨를 보이스피싱 피해 예방 홍보대사로 위촉했다고 13일 밝혔다.

나태주씨는 보이스피싱 취약계층인 중장년층에서 인지도가 높고 평소 태권도를 활용한 화려한 무대 퍼포먼스 등을 보여줘 범죄에 강력 대응한다는 이미지에 부합한다고 금감원은 설명했다.

이찬진 금감원장은 "국민들에게 친숙한 가수 나태주씨를 보이스피싱 피해 예방 홍보대사로 모실 수 있게 돼 의미 있게 생각한다"며 "많은 국민들이 보이스피싱 범죄에 더 많은 관심을 갖고 나태주님이 알려주는 대응 요령을 숙지해 피해를 예방할 수 있도록 홍보대사로서의 활약을 기대한다"고 말했다.

나태주씨는 "보이스피싱 피해 예방 홍보대사로 위촉돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "트로트를 사랑하는 모든 국민들이 제 노래를 듣고 보이스피싱 피해를 예방할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

금감원은 나태주씨가 직접 출연해 3가지 주요 범죄 수법과 이에 대한 대응 요령을 알려주는 교육 영상을 제작하고, 해당 영상을 활용해 대국민 홍보를 실시할 예정이다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



