뮤직카우 "NXT 컨소시엄, 조각투자 시장 운영 역량 충분"

국내 조각투자 시장 성장을 선도해 온 음악투자 플랫폼 뮤직카우가 최근 조각투자 장외거래소 예비 인가와 관련해 불거진 논란에 대해 "넥스트레이드(NXT) 컨소시엄 사업 계획에는 압도적 시장 점유율을 바탕으로 축적해 온 뮤직카우의 시장 노하우가 고스란히 반영됐다"고 13일 밝혔다.

2016년에 설립한 뮤직카우는 세계 최초로 음악증권플랫폼을 개설해 국내에서 거래되는 조각투자 종목의 98%, 거래대금의 73%을 차지하고 있는 기업이다. 1100여개 종목에 대해 누적 거래액 4000억 이상을 달성하며 유통 역량을 축적다.

이러한 시장 운영 노하우와 역량은 NXT 컨소시엄 사업계획 전반에 반영됐다. 뮤직카우 거래 경험을 바탕으로 신속하고 안정적인 서비스를 시작할 수 있는 방안을 마련했다. 뮤직카우의 유저 행동 분석과 각종 데이터를 통해 축적한 시장 운영 및 활성화 노하우를 사업계획서에 충실히 담았다.

뮤직카우는 "신종 자산 시장이 제도화 이후 안정적으로 성장하고 활성화되기 위해선 시장 운영·투자자 보호 시스템 측면에서 이미 제도권 내 신뢰성을 확보한 금융 인프라 기관의 역할이 중요하다고 판단하고 NXT 컨소시엄에 합류했다"며 "뮤직카우가 그간 축적해온 운영 경험과 노하우를 빠짐없이 초기 유통 시장 정책에 담아서 시장 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

또한 뮤직카우를 비롯한 대다수의 혁신사업자와 조각투자 사업자가 다양한 형태로 유통 컨소시엄에 참여하고 있는 상황임을 짚었다. NXT 컨소시엄의 경우에는 뮤직카우를 비롯해 세종디엑스, 스탁키퍼, 투게더아트 등 대표적 조각투자 기업 4곳이 회사가 참여하고 있다. 반면 루센트블록 컨소시엄에는 조각투자 기업 중 루센트블록만이 참여하고 있다.

뮤직카우는 최근 논란에 대해 조각투자 산업 전반의 다양한 사업자 의견이 충분히 반영되지 못하고 있다는 점에 우려를 표했다. 예비인가 절차가 지연될 경우, 그 영향은 특정 사업자가 아니라 조각투자 산업 전반에 미칠 수 있다는 지적이다.

뮤직카우 측은 "이번 논란이 시장 개설 지연으로 이어진다면, 그 피해는 다수의 혁신사업자와 조각투자 사업자들에게 고스란히 돌아갈 수밖에 없다"며 "제도화가 지연돼 유통시장이 정상적으로 출범하지 못한다면, 조각투자 산업 전체가 고사 위기에 놓일 수 있다"고 우려했다.

이어 "많은 조각투자 사업자들이 '시장이 하루라도 빨리 열리길' 기다리고 있다"며 "지금 조각투자 산업에 가장 절실한 과제는 시장이 하루라도 빨리 개설될 수 있도록 여건을 마련하는 것"이라고 강조했다.





