배민 "마장동 한우도 집으로 배달"

마장축산물 시장, 배민 장보기·쇼핑 입점

서울 마장동 축산물 도소매 시장의 한우를 배달의민족을 통해 집에서 편하게 즐길 수 있게 됐다.

배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 장보기·쇼핑에 마장축산물시장 업체들이 입점, 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.

이번에 입점한 업체는 열광한우, 유원미트, 신선설한우 등 7곳이다. 강서구, 금천구 등 일부 지역 제외한 서울 대부분 지역에서 주문할 수 있다. 운영시간은 오전 9시부터 오후 5시까지이며, 가게별 운영 상황에 따라 달라질 수 있다. 주문 시 퀵서비스를 통해 배달되며 배달팁은 거리에 따라 최대 5000원 수준이다.

특히 배민은 시장 상인들과 협력해 배달 이용 고객의 특성에 맞춘 전용 상품을 선보인다. 마장축산물시장 한우협동조합 손영호 조합장은 "설 연휴를 앞두고 배민의 즉시배달을 통해 고객들에게 마장동의 유명 축산품을 소개할 수 있게 됐다"며 "배민과의 협업을 통해 마장동 시장 상인들의 퀵커머스 판로 확대가 기대된다"고 말했다.

배민은 이번 마장축산물시장 입점을 시작으로 브랜드 파워를 갖춘 전문 상권을 지속적으로 발굴해 유치할 계획이다. 이를 통해 고객에게는 유명 전문 시장의 상품을 편리하게 제공하고, 상인들에게는 새로운 온라인 판로를 열어준다는 방침이다.

이효진 우아한형제들 커머스부문장은 "배민 장보기·쇼핑을 통해 고객이 마장축산물시장에서 판매하는 양질의 축산물을 더욱 손쉽게 접할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 전문 상권을 지속 발굴해 고객의 니즈를 충족시키고, 시장 상인들과 상생할 다양한 기회를 만들어 가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



